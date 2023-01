Hvorfor være skeptisk til et hjelpemiddel som vil løfte norskfaget?

03.01.2023 19:30

Mens matematikk i dag er et fag for fremtiden, risikerer norsklærne med sin skepsis å plassere norskfaget i fortiden, mener Ragnhild Thielemann.

ChatGPT hjelper elevene inn i fremtiden og bør tas imot med glede av

norsklærerne.

ChatGPT er en ny kunstig intelligens-teknologi som kan skrive artikler og analysere dikt, og som ble lansert i starten av desember. Dette åpner for enorme muligheter. Landslaget for norskundervisning, en organisasjon for norsklærere, valgte på sin side å sende en bekymringsmelding til stortingspolitikerne om verktøyet. Der skriver de at den nye teknologien truer elevers skrive- og leseferdigheter.

Dette er helt feil måte å ta imot et slikt hjelpemiddel på. Matematikkfaget har tatt kalkulatoren inn i varmen, og ChatGPT bør på samme måte anerkjennes som et hjelpemiddel i norsk. Derfor må vi elever lære å bruke det på skolen, ikke bli fortalt av lærerne at det er juks.

Bør utnytte det

ChatGPT skriver bra, og elevene vil med all sannsynlighet utnytte dette for å slippe unna diktanalyser og diktskriving. NRK gjorde et forsøk med ChatGPT sammen med noen elever på en videregående skole, der oppgaven var å skrive en analyse av Henrik Ibsens «Et dukkehjem». Det gikk overaskede bra.

Læreren i klassen NRK besøkte, poengterte at robotens analyse var repetitiv, men at det var en nokså god besvarelse. Når vi vet at ChatGPT er så bra, bør vi utnytte det og lære oss å bruke det som et hjelpemiddel, ikke som en måte å jukse på.

Samtidig, ChatGPT fungerer ikke optimalt. Tjenesten er unyansert når det kommer til politiske saker, og den kommer med mye feilinformasjon. Den oppgir ikke kilder på tekstene den skriver, og tekstene inneholder flere grammatiske feil. Om du velger å skrive norskoppgaven din ved hjelp av ChatGPT, er det en reell risiko for at du leverer en oppgave full av feil og mangler.

Derfor er norsklærerne nødt til å lære oss om kildekritikk, så vi kan møte dette hjelpemiddelet med noe annet enn naivitet. Da kan vi heller være trent i å se etter feil, så vi kan levere korrekte tekster. Dette vil gjøre skrivingen mer effektiv, noe som er svært gunstig i fremtidens arbeidsmarked.

Følge med i utviklingen

Norsk er ikke det eneste faget hvor teknologi tvinger frem endring. Matematikkfaget måtte endres da kalkulatoren ble allemannseie. Man innså at fremtiden ikke ville kreve side på side med lange utregninger, da en kalkulator kunne gjøre dette mye mer effektivt. Nå har man delt eksamen i to i faget, én del med ren hjernekraft og én del med hjelpemidler.

Mens matematikk i dag er et fag for fremtiden, risikerer norsklærne med sin skepsis å plassere norskfaget i fortiden. Det er ingen grunn til at norskfaget ikke skal følge med teknologiutviklingen. Norsklærerne må anerkjenne hjelpemidlene som kommer, slik at vi i norsk, som i matte, kan løse komplekse problemstillinger og heve faget til et høyere nivå.

ChatGPT vil gi oss tid til å tenke nye løsninger, da den gir oss et skjelett til en tekst som vi kan bygge videre på. Dette vil gi tid og rom for tekster på et enda høyere nivå enn vi nå skriver, og vi vil være i stand til å løse mer komplekse problemstillinger.

Derfor bør norsklærne ta imot ChatGPT med åpne armer og forstå hvilke enorme muligheter tjenesten gir for å løfte norskfaget. Å tillate ChatGPT vil være å utdanne oss for fremtiden, og det er nettopp det skolen skal gjøre.

