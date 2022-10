Gammel kunnskap er løsningen på dagens klimakrise

Klara Abelone Svalheim 19 år

8 minutter siden

Klara Abelone Svalheim er tilhenger av både jordbruk og klima. I sommer jobbet hun som budeie i Aurlandsdalen.

Vi trenger ingen ny livsstil for å løse klimakrisen. Vi trenger en gammel en.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

I sommer dro venninnen min og jeg til en støl i Aurlandsdalen innerst i Sognefjorden. Der levde vi livet som ekte budeier i ti dager. Vi melket geiter, lokket med bukkehorn, ystet og laget brunost.

Dette gjorde vi i regi av Grønt Spatak, et samarbeid mellom Norges bonde- og småbrukarlag og Natur og ungdom. Altså en symbiose av landbruksaktivisme og klimaaktivisme. Disse to kan bli sett på som motsetninger, men jeg vet at de komplementerer hverandre. Dagene på stølen viste meg akkurat det.

Beitingen og slåtten vedlikeholdt blomsterengene. Dermed tok vi vare på mange planter og insekter som holder på å forsvinne på grunn av gjengroing.

Hver dag når geitene hadde forvandlet det urterike gresset til melk, melket vi dem og laget menneskemat: hvit ost, ferskost, brunost, fetaost, grøt, surmelk og yoghurt. De gamle geitene ble salami og skinke. Med kjøkkenhagen i tillegg var vi nærmest selvforsynt. Utslippene ved produksjonen av alt sammen var nesten ingenting.

Klara Svalheim ystet ost på stølen i Aurlandsdalen.

Stor kontrast

Da jeg kom tilbake fra stølen, besøkte jeg en typisk «klimabutikk». Der solgte de sjampobarer, bivokspapir, linser på glass, vegansk og vegetarisk mat. Ingenting i butikken var lokalt, og nesten ingenting kom fra Norge. Det meste av maten var fraktet fra andre land med et helt annet klima enn vi har.

Kontrasten mellom butikken og tilværelsen på stølen var veldig stor. Begge har samme mål, men helt ulik tilnærming.

Enkelte i klimabevegelsen har en forakt for jordbruk og matproduksjon på grunn av utslippene de står for. Noen jordbruksaktivister får avsmak for klimaaktivismen, fordi de ikke virker opptatt av lokalprodusert mat, og fremstår som unyanserte og naive.

Geitene beitet rundt omkring.

Det er sant at intensivt jordbruk er et problem for klimaet. Jordbruk hvor store monokulturer dyrkes ved hjelp av sprøytemiddel og kunstgjødsel uten noe vegetasjon mellom jordene, og hvor dyrene står inne og spiser kraftfôr.

I stedet for at jordbruket er en symbiose mellom mennesker, dyr og natur slik det har pleid å være, er det blitt til parasittisme. Men ekstensivt jordbruk, som binder karbon, skaper biologisk mangfold og produserer sunn mat på en ekstremvær-sikker måte, det er jo løsningen!

Løsningen er gammel

Mange søker etter noe nytt og genialt som kan redde oss fra klimakrisen. Men vi trenger ikke nødvendigvis ny kunnskap for å løse den. Jeg tror svaret ligger i fortiden. I fortiden hadde vi ikke klimakrise, det har vi nå. Derfor må det være noe vi gjorde riktig da, som vi ikke gjør nå.

Måten vi overforbruker og overproduserer på uten å tenke på vår plass i økosystemet, har ledet oss hit. Vi kommer ikke unna at mennesker trenger mat, og vi kommer ikke unna at mat kommer fra plantene og dyrene i naturen.

Vi må finne tilbake til den naturlige matproduksjonen og det ekstensive jordbruket – det er løsningen på klimakrisen.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!