Jeg er takknemlig for hjelpen jeg fikk. Men akkurat nå er jeg livredd.

10.01.2023 19:30

Oslo universitetssykehus, her illustrert ved avdeling Ullevål, skal spare millioner av kroner det neste året. - Jeg håper at mine erfaringer som pasient kanskje kan påvirke beslutningen som skal tas, skriver anonym mann.

Jeg finner meg ikke i de foreslåtte kuttene i Oslo-psykiatrien.

Dette er første gangen jeg åpner meg. I mange år har jeg tenkt på at jeg burde fortelle min historie, men det sitter langt inne.

Hovedårsaken til at jeg skriver denne teksten, er at klinikk for psykisk helse og avhengighet på Oslo universitetssykehus (OUS) skal spare over 200 millioner kroner i 2023, ifølge NRK. Dette finner jeg meg ikke i. Kuttforslagene blir nå behandlet av ledelsen ved OUS, og jeg håper at mine erfaringer som pasient ved klinikken kan påvirke beslutningen som skal tas.

Den norske velferdsstaten og helsepolitikken har vært avgjørende for at jeg er frisk og er her i dag. Noe jeg er uendelig takknemlig for. Men jeg er redd for hva som kan skje med andre som trenger hjelp, dersom disse kuttene gjennomføres.

I verdenstoppen

Da jeg var 14 år, skjedde det noe jeg aldri kommer til å glemme. En hel mengde tanker strømmer igjennom meg når jeg tenker tilbake på hva jeg opplevde da jeg i 2017 var innlagt på Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (Bupa), som er en del av Oslo Universitetssykehus.

Det er vanskelig å forklare hvordan det er å ha bipolar lidelse type 1, men å oppleve psykose i ung alder er det mest utfordrende og kaotiske jeg har gått igjennom. I flere måneder bodde jeg fast på Bupa ved Sognsvann i Oslo. De første ukene er som en stor mørk sky, men jeg husker redselen og angsten over ikke å vite hvor jeg var.

Etterhvert som tiden gikk, ble jeg sakte, men sikkert friskere. Overlegene og de andre helsearbeiderne var utrolig dyktige. Med god utdanning og erfaring gjorde de at jeg følte meg tryggere.

Helt siden jeg ble skrevet ut, har jeg vært overbevist om at Bup og Norge er i verdenstoppen innenfor psykisk helse. Jeg var virkelig privilegert som fikk den hjelpen jeg trengte.

Filmkvelder og struktur

Sykehuset hadde for eksempel sin egen skole med spesiallærere og pedagoger som underviste innlagte pasienter som var friske nok. Disse var profesjonelle, og jeg fikk blant annet én til én undervisning i norsk, matte, engelsk, gym, kunst og håndverk og musikk. Det var for at prosessen med å komme tilbake til skolen ikke skulle være vanskelig. Noen fag delte jeg også med andre pasienter, noe som skapte et lite klassemiljø.

Jeg husker fortsatt at vi hadde filmkvelder på onsdager

De innlagte, inkludert meg, hadde hvert vårt rom hvor vi fikk tilsyn av helsearbeiderne jevnlig. Dette varierte selvfølgelig ut ifra hvor syke vi var. De som ønsket det, kunne spise både frokost, lunsj og middag sammen i fellesarealet. Det var en fast og trygg struktur som skulle gjøre hverdagen forutsigbar for de innlagte. Det som hjalp meg gjennom den tøffe perioden, var nettopp å kunne være med andre pasienter med forskjellige psykiske lidelser.

Det å kunne snakke sammen og spille Fifa og bordtennis gjorde at man ikke følte seg alene. Vi slet alle med noe, og det var betryggende å se at man ikke var alene om å ha utfordringer. Jeg husker fortsatt at vi hadde filmkvelder på onsdager hvor vi så på hyggelige filmer og kunne kose oss med ostesmørbrød.

Selv om man ofte forbinder psykiatriske institusjoner med noe negativt, så hadde vi allikevel disse hyggelige stundene sammen. Vi var jo tross alt barn og ungdommer. Jeg husker frisbeegolf-banen vi hadde i hagen, treningsrommet og ikke minst skolen.

Vanskelig å komme tilbake

I dag er jeg stolt over ha fullført både ungdomskolen og videregående gjennom god tilrettelegging og oppfølging. Blant annet fikk jeg mulighet til å gjennomføre videregående skole på fire år. Lærere og venner stilte opp og heiet på meg, og det betydde enormt mye for meg.

Siden 2017 har jeg vært innlagt én gang i en kort periode. Heldigvis ble uroen min fort oppdaget, og manien utviklet seg ikke til psykose denne gangen. Jeg ble skrevet ut etter to uker og kom fortere tilbake. Men som i 2017 tok det tid.

Det vanskeligste etter å ha blitt utskrevet av en psykiatrisk avdeling er etter min erfaring å komme seg tilbake til kapasiteten man hadde før sykdommen. Derfor er byrden på velferdsstaten og samfunnet enorm hvis man blir syk og ikke blir tatt hånd om.

Liv og død

Nå går jeg jevnlig hos en behandler for å snakke, og i høst startet jeg på universitetet og kom inn på førstevalget. Alt dette hadde ikke vært mulig hvis de ekstremt verdifulle tilbudene innen psykisk helsevern ikke hadde fantes.

Jeg ber både politikere, interesseorganisasjoner og fagforeninger om å kjempe for å hindre at det kuttes i tilbud innen psykisk helse. Selv om vi ennå ikke vet hvor og hvordan kuttene i psykiatrien ved OUS vil slå ut helt spesifikt, så vet vi at systemet vi allerede har, vil bli enda mer sårbart. Disse kuttene vil ikke gjøre situasjonen bedre, sannsynligvis det motsatte. Og psykisk helse har aldri vært viktigere enn nå.

Jeg vet at det er trange tider med både høy inflasjon, energikrise og tøffe prioriteringer. Men konsekvensene av å kutte i tilbud innen psykisk helse kan være fatale - det er snakk om liv og død. Jeg kommer for alltid til å være takknemlig for det den norske velferdsstaten og helse- og omsorgstjenesten gjorde for meg. Men nå trenger andre den samme gode behandlingen som jeg fikk.

