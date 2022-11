Sjokolade, forbrenning og trening. Slike eksamensoppgaver er ikke innenfor!

Når disse spørsmålene blir stilt i en eksamensoppgave, kan det gi elevene en oppfatning av at dette er legitime og korrekte spørsmål å stille seg, skriver Kristin Lode.

Før denne oppgaven ble utsendt fra Utdanningsdirektoratet, burde en rekke varsellamper ha blinket.

Forrige uke hadde noen yrkesfagelever eksamen i matematikk. Da jeg fikk se den ene eksamensoppgaven gjengitt av en lektor i Bergens Tidende, ble jeg både bekymret og oppgitt.

Et av spørsmålene var: «Er det flere kalorier i sjokoladen enn jeg brukte da jeg løp på tredemøllen?»

At elever må løse denne oppgaven matematisk, gir dårlige motiveringsfaktorer til slanking og skaper et bilde av at trening skal motvirke kalorier i mat.

Mange misoppfatninger

Jeg håper at tankeprosessen en slik oppgave kan ha påført noen av elevene, ikke fører til noe enda verre. En spiseforstyrrelse er nemlig stort sett preget av at man stiller seg slike spørsmål som ble gitt i oppgaven.

Når disse blir stilt i en eksamensoppgave, kan det gi elevene en oppfatning av at dette er legitime og korrekte spørsmål å stille seg.

Nyere pilotstudier viser at én av fem unge i videregående skolealder sliter med mat kropp og vekt. Hele 10 prosent oppfyller kriteriene for en spiseforstyrrelse.

For ikke lenge siden skrev jeg et innlegg i Si;D om alle misoppfatningene rundt sykdommen. At en slik eksamensoppgave blir gitt til ungdom i en såpass utsatt alder, er et prakteksempel på at det fremdeles er mye som er misforstått.

Varsellamper

Nå beklager Utdanningsdirektoratet seg, men likevel burde en rekke

varsellamper ha blinket før denne oppgaven ble utsendt fra deres kontorer .Selv om det ikke er helsepersonell eller psykologer som skriver eksamensoppgaver, bør det være en grunnleggende forståelse av at dette ikke er en oppgave som er innenfor å gi elever på videregående.

En matteeksamen kan skrives på utallige måter, og at dette ble resultatet, er svært skuffende.

Jeg håper dette kan være nok en oppvekker rundt problematikken som åpenbart finnes knyttet til spiseforstyrrelser, og at man kan snu situasjonen til noe positivt.

