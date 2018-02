Dette innlegget sto på trykk i det fossile hjørnet på Si ;D 2. februar.

Fordommene som yrkesfagelevene beskriver i skrivekonkurransen på Si ;D, viser at altfor mange ikke vet hvor viktige yrkesfagene er og hvilke muligheter en yrkesfaglig utdanning gir.

La det ikke være tvil, regjeringen mener at et fagbrev er like viktig for Norge som en mastergrad.

Vi skal ikke ha rådgivere som sier at du har for gode karakterer til å velge yrkesfag, slik eleven Sven Emil Janson (17) forteller.

Vi kan ikke ha holdninger som gjør at Waheed Ahmed Sheikh (17), vinneren av skrivekonkurransen, opplever at venner blir skuffet over at han valgte yrkesfag i stedet for studieforberedende.

Og ingen skal sitte med følelsen at folk tror du er dum fordi du har valgt yrkesfag, slik Marte Andrine Aschim Gundersen (18) beskriver i sitt innlegg.

Tvert imot. Yrkesfagene leder til viktige, meningsfylte yrker som vi ikke klarer oss uten. De fortjener respekt.

Kloke hoder, flinke hender

I stedet for å snakke ned yrkesfagene skal vi heie frem de som velger det. Og enda viktigere: De neste årene vil vi slite med å få mange nok fagarbeidere.

Vi må med andre ord ikke bare heie, vi må få flere til å søke på yrkesfagene. Norge trenger deg som sitter og lurer på om du skal velge yrkesfag!

Hvorfor er dette viktig? Én grunn er at vi står overfor et grønt skifte. Vi skal over fra en økonomi som i stor grad er oljedrevet, til nye jobber i nye bransjer. Det er disse jobbene som blir bærebjelkene i framtidens Norge.

For å få til det trenger vi akademikere med teoretisk kompetanse. Vi trenger ingeniører som kan utvikle ny teknologi. Vi trenger økonomer som kan sørge for at bedriftene våre kan konkurrere. Og vi kommer ingen vei uten fagfolkene.

Da trenger vi bedrifter som for eksempel Hydro Sunndal som gir lærlinger mulighet til å lære om robotisering og ny teknologi. For det blir ingen robot uten at noen bygger den eller kan håndtere den. For når vi bygger fremtidens Norge, må vi ha kloke hoder og flinke hender, og det har dyktige fagarbeidere.

Gode grunner til å velge

Fordommene som de tre ungdommene beskriver knyttet til yrkesfag, er både tankevekkende og skremmende.

Jeg håper de om lag 70 000 ungdommene landet rundt som snart skal bestemme seg for hva de skal søke på VG1 til høsten, ikke vil la seg styre av fordommer.

Og hvis du trenger noen ekstra grunner for å vurdere yrkesfag: Du kommer deg tidlig ut i arbeid, mange slipper studielån, du får lære deg et fag, lønnen er ofte bra, og du har mulighet til å starte din egen bedrift hvis du står på skikkelig.

Med et fagbrev ligger også veien åpen for videre utdanning, for eksempel på en fagskole hvis du ønsker det.

2018 er yrkesfagenes år. Organisasjonen World Skills og partene i arbeidslivet vil bruke året til å vise frem alt som er bra med yrkesfagene. Det skal jeg også.

Sammen skal vi lykkes med få flere til å se yrkesfag og fagskoler som gode veier til spennende jobber. Vi skal løfte frem alt de viktige fagarbeidere bidrar med i samfunnet. I fellesskap kan vi bidra til å bygge opp igjen respekten for dyktige fagarbeidere.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også: