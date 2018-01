Dette innlegget sto på trykk i «Det fossile hjørnet» på Si ;D.

Kjære fremtidig folkehøgskoleelev (18)!

Vi har lest innlegget ditt på Si ;D 16. januar og synes det er leit at du som lesbisk føler deg mindre verdt etter å ha lest Normisjons verdidokument som forplikter ansatte i organisasjonen.

Samtidig føler vi behov for å understreke at du nettopp ikke er det! 32 av de 80 folkehøgskolene i Norge eies av ulike kristne organisasjoner og kirkesamfunn.

På hver og en av disse vil du som elev være både respektert og verdsatt som den du er, helt uavhengig av legning.

Det er et viktig poeng at alle elever er likeverdige uansett nasjonalitet, personlige egenskaper, tro og livssyn, seksuell legning, bakgrunn eller livssituasjon.

Vi håper derfor du vil fortsette å glede deg til folkehøgskoleåret ditt og ser frem til å ønske deg velkommen som elev ved en av våre skoler til høsten!

