Den dagen jeg strøk på anatomieksamen, raste hele verden sammen for meg. På et blunk.

Jeg gikk fra å være jenta som fikk seksere på alle prøver og eksamener, skryt fra alle lærere og spørsmål om å være leksehjelp, til å være den som brått strøk på en avgjørende eksamen.

Den dagen jeg fikk vite at jeg rett og slett ikke var god nok, gikk alt i svart og jeg brøt sammen.

Angst for å falle

Sannheten er at det egentlig begynte å bli mørkt lenge før jeg fikk beskjeden fra eksaminator. Forventningene mine om å prestere var mer ødeleggende for meg enn de var til hjelp, og det satte sitt preg på helsen min, både fysisk og psykisk.

Det meste satt likevel i hodet. Jeg sov lite, spiste lite, tok beroligende og hadde reell angst. En angst for å falle, svikte og skuffe meg selv.

Da det til slutt ikke endte som ønsket eller forventet, følte jeg meg ikke bare mislykket, men jeg satt også igjen med null selvtillit.

Jeg hadde et valg

Det er rart, det der. De kaller det generasjon prestasjon. Generasjon perfekt. For er det ikke det vi er? Vi streber etter perfeksjonisme, som til slutt ikke gir oss noe annet enn endeløse bekymringer og press.

Det er som om perfeksjon er et mål, når målet egentlig burde handlet om det å bli en bedre versjon av seg selv. Jeg ville bestå eksamen. Jeg ville ha en fin kropp, jeg ville spise sunt og jeg ville trene hver dag.

Jeg ville også ha en fin Instagram, se bra ut, samtidig som jeg ville være med familie og venner.

På et punkt sa det stopp. Jeg visste det skulle skje, før eller senere. Spørsmålet var kun når.

Når du vet du sjonglerer flere baller på en gang og mister kontrollen på et tidspunkt, mister du også en del av deg selv. Det var i hvert fall det som skjedde meg. Men jeg hadde et valg.

Jeg kunne fortsette å gråte meg selv i søvn, synes synd på meg selv og håpe ting skulle bli bedre med tiden, eller så kunne jeg reise meg opp. Jeg kunne prøve på nytt, men med litt færre baller denne gangen. Jeg kunne vise at eksaminator tok feil den dagen.

Verre å bli liggende

Ja, jeg strøk på eksamen. Nei, jeg var ikke god nok. Nei, jeg holdt ikke forventet nivå. Men gjør det noe, da? Jeg feilet, og jeg lærte. Jeg falt, og jeg reiste meg.

«Det må være kjedelig å lese i julen» og «stakkars deg» er setninger jeg ofte hørte. Men er det virkelig stakkars meg som kjemper hardt for noe jeg ønsker og ikke gir opp? Er det kjedelig at jeg har en drøm og ønsker å være et steg nærmere den drømmen

Spør du meg, synes jeg det er mer stakkarslig og kjedelig dersom en faller og bestemmer seg for å forbli liggende.

Det er mer synd å la seg definere av ett nederlag. For hvem er egentlig perfekt? Det finnes ikke et eneste menneske på denne jorden som ikke møter hindringer på veien.

Det er hvordan du takler de hindringene som gjør deg sterkere og til et bedre menneske.

