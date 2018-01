Svar til fremtidig folkehøyskoleelev (18) som skriver at hun som lesbisk aldri har følt seg så lite verdt som nå, takket være verdidokumentet som forplikter ansatte i Normisjon.

Det er nedslående og vondt å lese at en ung jente opplever at vi ser henne som mindre verdt på grunn av hennes legning, i forlengelsen av medieoppmerksomheten rundt at rektoren ved Gjennestad videregående skole har sagt opp sin stilling fordi han skal gifte seg med en mann.

For oss i Normisjon er det viktig å understreke at vi mener at alle mennesker er skapt av Gud og har en uendelig verdi.

Vi rangerer ikke menneskers verdi ut fra deres nasjonalitet, personlige egenskaper, tro, seksuelle legning eller livssituasjon.

Ikke krav for elever

Vårt verdidokument ligger til grunn for ansettelser i Normisjon. Det klargjør blant annet vårt syn på ekteskapet, nemlig at det ifølge Bibelen er en ordning for én mann og én kvinne.

Det er selvsagt ikke et krav at elever ved skolene våre slutter seg til dette, og mange gjør heller ikke det.

Det stiller seg annerledes for de som blir ansatt i stillinger med ledelses- og formidlingsansvar og i kraft av disse stillingene skal fremme våre verdier.

Vi mener at det i dette ikke ligger noen gradering av verdien til mennesker som tilhører en seksuell minoritet.

Ikke gå på akkord

Vi har like stor respekt for alle mennesker og anerkjenner andres rett til å ha verdier som skiller seg fra våre.

Vi har imidlertid forståelse for at vårt syn kan oppleves sårt for noen og er lei oss for det. Vi kan imidlertid ikke gå på akkord med de verdiene som vi er forpliktet på.

Vi ser på mangfold som en grunnleggende verdi og en positiv kraft i det norske samfunnet.

Kristne mennesker som fastholder det klassiske kristne synet på ekteskapet er også en del av dette mangfoldet.

