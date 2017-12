30. november skrev Ole Martin Johansen, fra FpU, om en barneskole i Skien som ville tilpasse seg 40 % av skolens elever med utenlandsk opprinnelse gjennom å ha med et vers fra koranen i julespillet sitt, og hvor forferdelig dette visstnok er.

Det overrasker meg ikke at Johansen og FpU ikke vil la et koranvers være i nærheten av det noen vil kalle vår kristne julearv.

Men slik jeg ser det, er den ikke så veldig kristen.

Privat

Den er utvannet av hedenske tradisjoner og Coca-Cola. Ordet «jul» er ikke kristent, men kommer av den store hedenske festen som ble feiret omkring vintersolverv.

Julenissen vi alle kjenner, har lite med kristendom å gjøre. Hvor mange forbinder ikke julen med den klassiske julenissen fremfor Jesusbarnet?

Den norske kulturen har heldigvis ikke stått stille siden vikingtiden, men utviklet seg med resten av samfunnet. Heldigvis har vi lagt en rekke dårlige tradisjoner bak oss, som for eksempel heksebrenning, dødsstraff og forbud mot homoseksualitet.

Samfunnet har også bygget videre på den flotte delen av kulturarven som for eksempel likhet.

Det er derfor svært lite dramatisk det de i Skien gjør. De tilpasser seg realitetene ved å innse at 40 prosent av elevene deres har en annen bakgrunn, og at kulturen utvikler seg med tiden.

Et samfunn som står med hodet i sanden og nekter å ta til seg nye impulser, blir også en fattig kultur. Jeg er langt mer glad for å leve i Norge i 2017 enn jeg ville vært for å bo i Norge i 1817.

Juletradisjonene endrer seg fordi folk ønsker det. Enten det er snakk om Cola-nissen eller at vi bytter ut julebukk med halloween. Om skoleledelsen, foreldre og elever selv ønsker å gjøre små endringer på sine tradisjoner, bør de få lov til det. Uten innblanding fra tradisjonspolitiet i FpU.

Det er bare trist at FpU velger å blåse seg opp over en så liten sak, og at de selv ikke innser hvordan rabalderet de lager, bidrar til islamofobi.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.