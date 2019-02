I debatten om Norges fremtidige levebrød er det alltid noen som ikke er fornøyde.

Klimabevegelser vil utfase olje og gass på symbolsk grunnlag. Vindmøllene er ikke ønsket av dem som mener de er stygge eller er et for stort inngripen i naturen.

Privat

Her deler jeg Torbjørn Røe Isaksens frustrasjon. Debatten belyser destruktiv kritikk fremfor løsninger. Når man diskuterer hva Norge skal leve av i fremtiden, glemmer man ofte å diskutere fremgangsmåten.

Urealistisk

For eksempel har AUF vedtatt styrt avvikling av oljeindustrien innen 2035. At de ønsker å stoppe næringen som finansierer mesteparten av velferdsstaten, er urimelig.

Det er nødvendig med en omstilling som baserer seg på det som funker. Mange land i Europa bruker fremdeles mye kull, som slipper ut dobbelt så mye CO2 enn det gass gjør. Derfor burde Norge selge mer gass til Europa.

Samtidig tjener Norge opp mye penger, som gir rom for en handlingsøkonomi for investeringer og utviklingen av grønne næringer.

Gruvedrift er lønnsomt

Nå møter regjeringens konsesjon for gruvedrift i Nussir-feltet motstand, grunnet planen om å dumpe gruveavfallet i Repparfjorden i Finnmark.

På bakgrunn av miljøskadene har flere ungdomspolitikere ledet store aksjoner mot dumping. Skal vi nekte avfallsdumpingen i Repparfjorden, vil alternativet være å ikke drive gruven i det hele tatt.

Ungdomspartier som AUF, Unge Venstre og Rødt glemmer at gruvedriften vil være en klimanæring. Det vil utvinnes kobber i gruven, som har enorm etterspørsel.

Kobber brukes til elektrifiseringen av Norge og Europa. Kobber brukes også til elbiler, elbåter, og elfly. Kobber er dermed en viktig forutsetning for innovasjonen i det grønne skifte. Et grønt skifte skjer ikke over natten.

Midt i symbolpolitikken rundt klima og miljø, glemmer vi å diskutere de realistiske fremgangsmåtene. Vi står overfor en stor klimautfordring. Da faller det på sin egen urimelighet at AUF, Unge Venstre, Rødt og andre ungdomspartier skal stoppe det som er gode klimatiltak.

