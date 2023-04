Unge flytter fra Nord-Troms og Finnmark. Slik kan vi forhindre det.

Tiltakssonen er en ordning med en rekke tiltak for kommunene i Nord-Troms og Finnmark. Målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i, skriver debattantene. Bildet er fra E6 mellom Karasjok og Lakselv.

Skal vi være en mer attraktiv region, må virkemidlene forbedres.

26.04.2023 18:15

Vi blir stadig færre og færre mennesker i Nord-Troms og Finnmark. Spesielt unge. Folk flytter bort for å studere, og de kommer ikke tilbake. Heldigvis har vi tiltakssonen som motvirker dette.

Tiltakssonen er en ordning med en rekke tiltak for kommunene i Nord-Troms og Finnmark. Målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i. For mesteparten av landet er tiltakssonen en ukjent ordning, men for oss i nord er det en av tingene som gir oss grunnlag for å bo her.

Fakta Dette er tiltakssonen: Tiltakssonen omfatter hele Finnmark, i tillegg til syv kommuner i Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord).

Det største virkemiddelet er fritak fra arbeidsgiveravgift. For 2023 gjelder fritaket for lønnskostnader inntil 750. 000 kroner.

Personrettede virkemidler innebærer nedskriving av studielån, ettergivelse av studielån for grunnskolelærere, fritak for elavgift, reduksjon i personbeskatningen og gratis barnehage. Kilde: regjeringen.no Vis mer

Bør gjelde flere

Det viktigste tiltaket er kanskje at om du bor i en av disse kommunene, så blir studielånet ditt nedskrevet. Det vil si at du kan få slettet 20 prosent av studielånet ditt hvert år. Dette gir kommunene våre påfyll av mennesker med utdanning, noe som er essensielt for å utvikle regionen og snu fraflyttingstrenden.

Det betyr at om du er grunnskolelærer, så får du ekstra nedskriving på studielånet. Målet er å gi et ekstra incentiv for å flytte opp til oss, da Nord-Norge har et spesielt behov for lærere. AUF mener denne ordningen burde utvides til flere yrkesgrupper vi har spesielle behov for, som leger, sykepleiere og ingeniører.

Arbeiderpartiet har alltid vært partiet som tør å satse på Nord-Norge. Det står i stor kontrast til høyresiden som gang etter gang har sentralisert, nedprioritert og svekket Nord-Norge.

Vi i AUF håper at Arbeiderpartiet nok en gang viser at by og land kan gå hånd i hånd, og tørr å satse på Nord-Norge. Da må vi styrke tiltakssonen!

