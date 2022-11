Ja, lektorene burde være mer som fenriken i klasserommet

Sigrid Margrete Nordgarden Børtnes Utvekslingselev i Tyskland

Debattanten gir herved lektorer tillatelse til å være mer som fenriken (Geir Aker) i «Kompani Lauritzen» i klasserommet.

Som utvekslingselev i Tyskland ser jeg alt jeg savner med norsk videregående skole.

Kjære «lektor 27283», som forrige uke skrev et innlegg i Aftenposten om at TV 2-realityprogrammet «Kompani Lauritzen» funker bedre enn norsk skole: Du får herved min tillatelse til å være mer som fenriken i klasserommet.

Da jeg startet på videregående skole for ett år siden, hadde jeg et håp om å møte lærevillige klassekamerater med større interesse for det faglige. Jeg hadde endelig kommet meg gjennom grunnskolen hvor alle måtte gjennom de samme fagene. Og jeg gledet meg til å bli utfordret av både lærere og medelever på ny skole.

Den realiteten fantes dessverre bare i hodet mitt. Da jeg prøvde å konsentrere meg i timen, ble jeg møtt med akkurat det samme som «lektor 27283» beskriver: søppel i klasserommet, musikk i ørene, baksnakking av lærere og telefoner som jevnlig lyste opp. Med andre ord: alt annet enn det jeg ønsket meg.

Ingen tvil om hvem som er sjefen

Derfor prøvde jeg på nytt i år. Denne gangen som utvekslingselev i Tyskland. Her er det ingen som gir deg medisinen «puter under armene».

Ingen lærere er redde for å gi streng beskjed eller ikke å bli likt. Tvert imot har jeg inntrykk av at de tyske lærerne trives med autoriteten alle er klar over at de har.

I klasserommene er det ingen tvil om hvem som er sjefen. Hittil har jeg opplevd én gang at noen har stilt læreren det vanlige spørsmålet: «Hvorfor må vi lære dette?» Da kom det et klart svar om at dette er viktig i videre utdanning. «Kanskje ikke for deg, men for noen andre i rommet. Vi sammen er et kollektiv.»

Dette er akkurat de samme verdiene som fenriken lærer sine elever/rekrutter.

Ikke misforstå meg. Herfra ser jeg også mye bra med det norske skolesystemet. Men jeg har hørt noe som ligner på en tordentale kun én gang her i Tyskland, i motsetning til nesten daglig i min norske skolehverdag.

Lærer dobbelt så mye

Her lærer vi også mye mer på kortere tid, fordi halve timen ikke sløses bort på unødvendig oppdragelse som man burde lært for lenge siden. Nå som jeg lærer dobbelt så mye på halvparten av tiden, føler jeg at jeg har gått glipp av mye læring i Norge.

Det er heller ingen som har i ørepropper i timen eller forsøpler klasserommet.

Til tross for alt dette opplever jeg at karaktersnittet i klassen min er lavere enn hva det var i klassen min hjemme i Norge. Jeg frykter at den norske videregående skolen er blitt for opptatt av å være snill, og har glemt objektiviteten og rettferdigheten en skole bør ha. Læreren skal være den med mest kompetanse og bør være den mest respekterte personen i klasserommet.

Så ja takk, «lektor 27283». Vær så snill å være mer som fenriken! Da sørger du for mer læringsutbytte og forbereder elevene på det virkelige arbeidslivet – slik videregående skole skal gjøre.

