Tiril Ekrem Nestleder, Haugaland FpU

12 minutter siden

Vi har troen på at veldig mange elever vil velge fremmedspråk selv om det gjøres valgfritt, skriver debattanten.

Dagens ordning er feilslått.

Ifølge læreplanen skal elever på studieforberedende gjennom 225 timer med fremmedspråk fordelt på vg1 og vg2.

Noen elever har et godt språkøre og trives med å lære tysk, fransk eller spansk. På den andre siden finner vi elevene som allerede sliter med norsk eller engelsk, og som vil gjøre alt annet enn å være i de fransktimene. Hvorfor skal vi da tvinge dem gjennom nok et språkfag?

La dem heller få ekstra hjelp i norsk og engelsk, slik at de kan føle mestring, som igjen skaper motivasjon. Alle passer nemlig ikke inn i «samme kverna».

Fakta Hva er et fremmedspråk i skolen? Skolene må tilby minst ett av disse språkene: fransk, spansk, tysk og/eller russisk. Noen tilbyr også andre språk. Hvilket språk du kan velge, avhenger av hva skolen din tilbyr. Kilde: Utdanning.no Vis mer

Feilslått ordning

Dette gjelder ikke bare på videregående. På Utdanningsdirektoratets nettsider står det at elever på ungdomsskolen kan velge å fordype seg i matematikk, engelsk, norsk eller samisk i stedet for å ha fremmedspråk. Men skolene er bare pliktige til å tilby minst én av de nevnte fordypningene. Noen skoler tilbyr også arbeidslivsfag.

Men i dag er situasjonen slik at elevene som tar noe annet enn fremmedspråk på ungdomsskolen, uansett må ha et fremmedspråk hvis de søker seg til et studieforberedende program. Dagens ordning er derfor feilslått.

Vil fremdeles velge det

Valgfritt fremmedspråk kan også være en garanti for å skape språkklasser med motiverte elever som faktisk sitter bak den pulten fordi de vil lære språket.

Selv har jeg gått tre år på skole i Frankrike hvor jeg har lært meg fransk, og jeg er evig takknemlig for alle mulighetene som har åpnet seg på grunn av det. Viktigheten av å kunne flere språk i dagens globaliserte verden er enorm.

Derfor har vi troen på at veldig mange elever vil velge fremmedspråk selv om det gjøres valgfritt.

