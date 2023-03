Ifølge landbruksministeren har jeg ikke spist middag på ni år

20.03.2023 18:00

– Kjøttfri middag er ikke middag, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp) i et intervju med Dagbladet.

Senterpartiet må slutte å klage. Særlig hvis de ikke har noen bedre forslag selv.

Fredag 17. mars var landbruksminister Sandra Borch og stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet ute i Dagbladet. Der delte de sine meninger om Høyres ønske om CO₂-avgift på kjøtt. Ikke særlig overraskende var dette noe de var imot.

Det jeg stusser på med intervjuet, er Pollestads utspill om at kjøttfri mandag er noe «jåleri». Ifølge Borch er middag uten kjøtt ikke engang middag.

Selv har jeg vært vegetarianer i ni år, og jeg må si jeg ble veldig overrasket over nyheten om at jeg var åtte år gammel da jeg spiste middag sist. Borch skal selvsagt få lov til å foretrekke middag med kjøtt, men å si at det ikke er middag hvis det ikke er kjøtt, er litt rart.

Kanskje hun rett og slett ikke har spist vegetarmiddag hun liker?

Forvirrende begrunnelse

Jeg tror faktisk hun ikke vet hva definisjonen for vegetar er engang. Da Dagbladet spurte om når sist hun spiste vegetarmat, svarte hun nemlig at det var da hun spiste ørret. Men fisk er ikke vegetar, og vegetarianere spiser ikke fisk. En som spiser fisk, men ikke kjøtt, er pescetarianer.

Å kalle kjøttfri mandag for jåleri, slik Pollestad gjør, synes jeg er et forvirrende. Hva er det som er jålete med å ville kutte klimagassutslipp og å bedre dyrevelferd og folkehelse? Pollestads begrunnelse for ordbruken stusser jeg også over: «Det må være opp til hver enkelt. Det er ikke sånn man redder verden», sier han.

Men i mange kantiner velger man faktisk ikke maten selv. Som elev på internatskole velger hverken jeg, eller noen andre på internatet, middagen vår selv. Selvfølgelig får enkeltelever som meg tilpasset mat hvis vi ikke spiser spesifikke typer mat, som kjøtt og fisk, eller hvis man er allergiker. Men vi får bare det vi blir servert. Liker vi ikke maten, får vi pent spise den eller dra til byen og kjøpe egen middag.

Konkrete tiltak

Og selvfølgelig vet jeg at man ikke redder verden ved å være vegetarianer eller veganer, men det finnes jo faktisk ikke ett enkelt tiltak som på magisk vis redder verden. Hadde det vært så enkelt, hadde verden sett helt annerledes ut.

Derfor er vi nødt til å komme med flere tiltak som hjelper verden på rett vei. Å kutte i kjøttproduksjonen burde være et av disse tiltakene.

Til slutt: Det virker som om Senterpartiet ikke gjør noe annet å klage. De erkjenner at klimakrisen er et problem, men har de egentlig noen konkrete tiltak for å stoppe den? Alt jeg ser, er at de klager over andre partiers forslag og sier at det ikke vil fungere – uten å komme med noe bedre selv.

