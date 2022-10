Prosjektvalg bak lukkede dører

Selma Andreassen Grunnan Leder, Operasjon Dagsverk i Oslo

Rim Sophie Khalid Nestleder, Operasjon Dagsverk i Oslo

Hvilket prosjekt skolen skal støtte, er et valg elevene aktivt burde få ta del i, mener debattantene. Bildet viser Oslo-elever selge boller til inntekt for Operasjon Dagsverk.

Mange skoler samler inn penger til et bistandsprosjekt hvert år. Elevene burde få velge hvilket.

Det er mange skoler som i løpet av året velger å samle eller jobbe inn penger til et bistandsprosjekt. Men mange elever får ikke vite om valgmulighetene de har, fordi skoleledelsen tar valget for dem. Hvilket prosjekt skolen skal støtte, er et valg elevene aktivt burde få ta del i.

Ungdommers meninger skal bli hørt, og det blir de ikke når ungdom blir sett på som uvitende.

Alle mulighetene må på bordet

Vi hører ofte at elevene ikke engasjerer seg i prosjektet som skolen velger å støtte. Men hvordan kan vi forvente engasjement når ikke alle mulighetene ligger fremme?

Selma Andreassen Grunnan, leder for Operasjon Dagsverk i Oslo.

Det er usannsynlig at alle elevene kommer til å engasjere seg for det samme, for vi er forskjellige mennesker med ulike interesser. Men det finnes ting som de fleste ungdommer kan relatere til eller synes er urettferdig.

Et godt eksempel på dette er psykisk helse, noe som årets Operasjon Dagsverk skal sørge for at ungdom i Uganda får rett til å uttrykke. Når elevene får velge prosjekt selv gjennom en uravstemning eller via elevrådet, vil det motivere dem til å utføre prosjektet på en god måte og føre til en holdningsendring i fremtiden.

Alle er engasjerte i noe, men uten å ha valgmuligheter eller mulighet til å kunne si mening synes det ikke like godt.

Elevene må få valget

Det hender dessverre av og til at elevene ikke får være med på å velge prosjekt på skolen sin fordi en rektor eller lærer har en hjertesak som de ønsker å støtte.

Rim Sophie Khalid, nestleder for Operasjon Dagsverk i Oslo.

Det største problemet er altså ikke at skolen støtter et prosjekt, men at elevene aldri får vite om at de har andre valgmuligheter. Det kan derfor virke tilfeldig hvilket prosjekt skolen støtter, og det kan for mange elever føles mindre engasjerende å være med.

Vi ønsker at elevene selv skal få velge om de har lyst til å delta på Operasjon Dagsverk eller ikke. Derfor ønsker vi å oppfordre alle rektorer og lærere til å legge personlige meninger til side, slik at elevene føler seg inkluderte og motiverte.

Elevene burde få rom til å engasjere seg, og vi håper at de fleste lærere ønsker å gi dem det. De trenger flere valgmuligheter, slik at de får arenaer hvor de kan engasjere seg. Det er på tide at prosjektvalget ligger i elevenes hender!

