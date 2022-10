Det er historieløst å fremstille kvinnebevegelsen som usolidarisk

Julia Pigao Regional fadder, Sosialistisk Ungdom

45 minutter siden

Kvinnebevegelsen og antirasistiske organisasjoner var de første som tok til gatene for å vise sin solidaritet med kvinner i Iran, skriver Julia Pigao. Bilder er fra en markering til støtte for iranske kvinner foran Stortinget 2. oktober.

Norske feminister kommer aldri til å slutte å kjempe for kvinners rett og frihet, hverken i verden eller i Norge.

«Klinikk-feministene ble dørgende stille når iranske kvinner reiv av seg hijaben», var overskriften på et innlegg publisert i Aftenposten Si ;D 17. oktober.

Innlegget er skrevet av Celine Aas, leder for Kristiansand Unge Høyre. Hun mener at feminismen i Norge baserer seg på feil grunnlag og til tider er usolidarisk.

Det er provoserende og nærmest smålig av Unge Høyre å skjære hele kvinnebevegelsen over én kam, og det er historieløst å fremstille kvinnebevegelsen som usolidarisk.

Skadelig skjønnhetsideal

For mens Unge Høyre og høyresiden generelt aldri har vært interessert i å kjempe alle kvinners kamp, er det mange andre organisasjoner og enkeltpersoner i Norge som er det.

Disse organisasjonene og personene var blant dem som var ute og kritiserte den såkalte «skjønnhetsklinikken» til kjendiskvinnene Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjelta. En skjønnhetsklinikk som fremstiller kosmetiske inngrep som kvinnehelse.

Når for eksempel Sosialistisk Ungdom, som er en del av kvinnebevegelsen, kritiserer klinikken, er det fordi vi er grunnleggende imot kjøp og salg av kvinnekroppen, og vi mener en skjønnhetsklinikk inngår under den betegnelsen.

Selvfølgelig var kvinnebevegelsen imot dette, kvinnekroppen er ikke noe kjendiser skal profittere på.

Kosmetiske inngrep fremmer et skjønnhetsideal som er skadelig for mange. Selvfølgelig var kvinnebevegelsen imot dette, kvinnekroppen er ikke noe kjendiser skal profittere på.

Dobbeltmoralsk

Mahsa Amini døde etter å ha blitt arrestert av moralpolitiet i Iran fordi hun bar hijaben sin på feil måte. Det vakte reaksjoner over hele verden, inkludert i Norge. Kvinnebevegelsen, antirasistiske organisasjoner og personer med bakgrunn fra Iran var de første som tok til gatene for å vise sin solidaritet med kvinner i Iran.

Samtidig så vi dobbeltmoralen fra enkelte partier på høyresiden. De jubler over at kvinner i Iran river av hijaben, mens når kvinner i Frankrike ikke får lov til å bære hijab på for eksempel skolen, da er det tyst.

Gang på gang ser vi at høyresiden tar fra kvinner rettigheter, for eksempel innskrenkningene i abortloven arrow-outward-link som ble gjort under forrige regjering. Da fremstår det som malplassert av Unge høyre å kritisere den norske kvinnebevegelsen.

Norske feminister kommer aldri til å slutte å kjempe for kvinners rett og frihet, både i verden og i Norge. Enten det er frihet fra undertrykkende regimer og kvinnefiendtlige lover i andre land, eller frihet fra skjønnhetstyranniets undertrykkende skjønnhetsideal her i Norge.

