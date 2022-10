Jeg er en «quiet quitter», men ikke en unnasluntrer

Nora Berntzen Si ;D-journalist og student

Nå nettopp

Mange misforstår quiet «quitting»-begrepet fullstendig. Dermed mister vi muligheten til å ha en god debatt om grensesetting, skriver Nora Berntzen.

«Quiet quitting» har et ufortjent dårlig rykte.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

I det siste er «quiet quitting» blitt en trend på sosiale medier. Emneknaggen har over 158 millioner visninger på Tiktok. Fenomenet handler om å gjøre akkurat det du er ansatt for å gjøre på jobb – ikke mer eller mindre – og så dra hjem.

Misforstått begrep

Dessverre har «quiet quitting» fått et ufortjent dårlig rykte. TV 2 arrow-outward-link beskrev for eksempel fenomenet på denne måten: «Det handler om å gjøre det absolutte minimum på jobben, men nok til å beholde den.»

Slike beskrivelser gjør at mange misforstår begrepet fullstendig, og vi mister muligheten til å ha en god debatt om grensesetting.

Jeg er ingen unnasluntrer som forsøker å gjøre minst mulig på jobb. Tvert imot er jeg en som alltid legger inn støtet og sier ja til en ekstra jobbvakt oftere enn jeg egentlig burde. «Quiet quitting» handler om å gjøre sitt beste innenfor arbeidstiden og bruke fritiden på å være sosial eller slappe av. «Work to live», ikke «live to work».

Kultur for overprestering

Etter koronapandemien er skillet mellom jobb og fritid blitt ekstra utydelig for mange. Arbeid og skole ble bokstavelig talt tatt med hjem. Derfor er debatten om «quiet quitting» viktig å ta nå – og på riktige premisser.

Som student med jobb ved siden av er jeg ekstra opptatt av hvordan dette er for unge arbeidstakere. Mitt inntrykk er at mange unge gjør mer enn de egentlig skal på jobb. Jeg vet at flere unge kjenner seg igjen i å føle et konstant press på å ta en ekstra vakt eller komme på jobb tidligere enn man må.

Hvor dette presset kommer fra, er vanskelig å si. Jeg tror at vi gjennom mange år har skapt en kultur der unge arbeidstakere føler at de alltid må være på tilbudssiden, selv om arbeidsgiveren ikke krever det.

Denne oppfatningen deler også Marit Christensen, førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for psykologi ved NTNU. Hun sa nylig til NRK arrow-outward-link at arbeidstakere, uansett alder, gjør mer enn vi egentlig skal, blant annet fordi vi har laget oss et bilde av at vi må prestere over evne for å gjøre en god jobb. Det er spesielt unge, nye arbeidstakere som blir offer for en slik type overpresteringskultur, ifølge Christiansen.

Diskusjonen det fortjener

Derfor mener jeg at vi ikke burde stemple «quiet quitting»-trenden som latskap, men heller gi fenomenet den diskusjonen det fortjener. Det at emneknaggen på Tiktok er blitt brukt flere hundre millioner ganger, er tegn nok på at dette er noe som opptar mange, særlig unge. Kanskje en ordentlig diskusjon om trenden kan bidra til at flere unge får et sunnere forhold til arbeidslivet?

Selv vil jeg gjerne bli utfordret på arbeidsplassen min, det er givende for både meg og arbeidsgiver. Men jeg kan allerede si til mine fremtidige arbeidsgivere: Jeg vil helst bli utfordret innenfor arbeidstiden.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!