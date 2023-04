Jeg har vokst opp med au pairer. Og nei, de ble ikke behandlet som slaver.

Alexandra Hesla-Halvorsen (til høyre i bildet) har selv vokst opp med au pairer. Bildet er fra en skitur da hun var åtte år gammel sammen med søster Alice Hesla-Halvorsen (11 år) og au pair Luwela Amoy.

Vi bor heller ikke på Vestkanten...

12.04.2023 20:10

Regjeringen vil avvikle au pair-ordningen, selv om nesten 500 au pairer har skrevet i Aftenposten at de ønsker å beholde den. I innlegget skriver de at de er lei av å bli snakket om og ikke til, og at au pair-ordningen ikke trenger å fjernes, men å forbedres.

Jeg synes det er utrolig arrogant av regjeringen å påstå at de vet bedre enn dem det faktisk gjelder.

Selv har jeg vokst opp med au pairer og har stor kjennskap til både fordelene og ulempene med ordningen.

For min familie har kulturutvekslingen vært viktig. Min mor bodde selv mye i utlandet da hun var ung og satte pris på det. Vi er en helt vanlig familie som rett og slett hadde bruk for litt hjelp i huset.

Andre prioriteringer

Leder i LO, Peggy Hessen Følsvik, har kalt au pair-ordningen for «vestkantslaveri». Hva da med «bondeslaveriet» og «skipsslaveriet»?

Arbeidstilsynet og FriFagbevegelse har avdekket at flere utenlandske jordbærplukkere ikke får betalt minstelønn engang. Hvorfor avvikles ikke da ordningen med sesongarbeidere? Hvor er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) når det er snakk om arbeidskraft i jordbruket?

Beregninger fra 2018 viser dessuten at sjøfolk fra land utenfor EU/EØS som jobber på frakteskip i norske farvann, tjener så lite som en tredjedel av hva de norske sjøfolkene gjør.

Dette vil jeg si er mye verre enn au pair-ordningen, men der har vel jeg og regjeringen forskjellige prioriteringer.

Skaper trygghet

Au pair-ordningen handler om kulturutveksling. Mange av mine au pairer har hatt høy utdanning. Likevel er denne ordningen deres eneste mulighet til å oppleve livet i et europeisk land og ikke minst tjene penger de aldri kunne drømt om der de kommer fra. Jeg har sett dem sende store pakker fylt av klær, ting og penger hjem til familiene sine hver eneste måned. De får nye opplevelser, nye venner og muligheten til å bo i et demokratisk og likestilt land.

Så nei, ordningen er ikke til for å skape billig arbeidskraft. Ordningen er til for å beskytte dem som ønsker å bo og jobbe i Norge, noe som er hundre ganger bedre enn å jobbe illegalt i andre land, slik flere må når er en lovlig ordning ikke finnes.

Finnes løsninger

Det vil alltid finnes mennesker som utnytter slike ordninger, og det er åpenbart at dagens ordning har svakheter. Men løsningen trenger ikke være å legge den ned. Det trengs et tydeligere regelverk slik at det for eksempel blir lettere å bytte vertsfamilie om man skulle ønske det. I dag må au pairen betale et gebyr for å få byttet godkjent av UDI.

Og dersom vi skal snakke om mennesker som blir dårlig behandlet av en vertsfamilie: Jeg kjenner til utallige norske elever som har opplevd helt forferdelige vertsfamilier på utveksling utlandet, men ingen i regjeringen foreslår å legge ned denne ordningen. Merkelig.

Familien min har tatt imot flere au pairer som har byttet vertsfamilie. Og nei, vi bor ikke på vestkanten. Det finnes folk på østkanten med au pair, og folk som ikke behandler au pairene sine som slaver. Et skikkelig sjokk for både LO-lederen og dagens regjering, vil jeg tro!

