Hvorfor har vi ikke lært om samtykkelov tidligere?

Illustrasjonsbilde: Debattantene krever en reell samtykkelov.

Vi hadde ikke hørt om problemene rundt dagens lovgivning. Det gjelder nok mange på vår alder.

12.06.2023 19:30

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Gjennom oppveksten er vi blitt fortalt at Norge er et likestilt land. Vi blir også forsikret om at ungdommer kan føle seg trygge her. Men kan et land uten en reell samtykkelov virkelig betraktes som trygt?

I vår hadde vi arbeidsuke hos organisasjonen Amnesty. Der er kampen for en reell samtykkelov en viktig sak. Da vi fikk innsikt i dagens lovverk og hvordan det ikke er tilstrekkelig for å håndtere mange av dagens voldtektssaker, ble vi overrasket, skuffet og sinte. I Norge er voldtekt definert som å ha seksuell omgang ved bruk av vold, tvang eller trusler, eller om offeret er bevisstløst.

Hvordan kan det være at Norge ikke har en ordentlig samtykkelov når det har fungert så bra i våre naboland Sverige og Danmark? Hvorfor har vi ikke lært om samtykkelov tidligere?

Skremmende tall

En studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at én av fem norske kvinner og 3 prosent av norske menn rapporterer om å ha opplevd voldtekt. Tallene er mildt sagt skremmende.

Halvparten av voldtektstilfellene blant kvinner skjedde før de fylte 18 år. Derfor mener vi det er svært viktig å øke bevisstheten rundt grensesetting og dagens lovverk blant ungdom. Vi tror ikke at vi er de eneste på vår alder som ikke har hørt om problemene knyttet til dagens lovgivning.

Samfunnet må normalisere spørsmål om samtykke og arbeide for et bedre lovverk.

Ikke godt nok

I Hurdalsplattformen gikk regjeringen inn for å arbeide for en samtykkelov i Norge. Vi stiller oss kritisk til forslaget som ble lagt frem i desember året etter. Forslaget innebærer at det er offerets ansvar å motsette seg handlingen. Dette er ikke bra nok.

Det er en naturlig reaksjon for mennesker å fryse til når man blir utsatt for noe truende. Amnesty viser til en undersøkelse fra voldtektsmottak i Sverige der nærmere 70 prosent av ofrene svarte at de frøs til og ikke klarte å motsette seg overgrepet.

Må spørre

Vi trenger en lov som tar høyde for slike tilfeller. Derfor mener vi ansvaret bør bli lagt på overgriperen. Den som vil ha sex, må spørre om et ja i stedet for å holde på helt til den andre parten sier nei.

Vi vil at du engasjerer deg. Det er viktig at samtykke blir en del av undervisningen på skolen slik at det blir naturlig å praktisere samtykke. Dette er noe ungdommer må vite om!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!