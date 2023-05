Studenter skal ikke måtte gå til kreditorene for å leve

Kjære Ola Borten Moe, det er på tide å lytte til din forgjenger Henrik Asheim og verne om gratisprinsippet.

27.05.2023 07:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Krisetiden rammer studentene hardt. Noen frøs seg gjennom vinteren fordi de ikke turte å skru opp varmen. Andre sparer på hver en panteflaske for å få råd til mat.

Hver fjerde student drar kredittkortet for å ha råd til mat, pensum, strøm og helseutgifter, viste en undersøkelse publisert i januar.

Det er grunnleggende feil at studenter skal sette seg i rådyr gjeld for å kunne fortsette å studere, i et land hvor prinsipielt sett alle skal ha lik sjanse til å ta utdanning, uavhengig av foreldrenes inntekt.

Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) foreslo for en tid tilbake å innføre et frivillig ekstralån for studenter på 40.000 kr. Heller enn å måtte dra kredittkortet og leve med høye renter i mange år fremover, kan studentene få støtte gjennom godt etablerte statlige ordninger med gode vilkår.

At noen kan stille seg imot dette, er nærmest uforståelig.

Dette skaper et skille mellom studenter fra ressurssterke og de ressurssvake familier

Nåværende forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener studentene kan jobbe på siden av studiet.

Det er helt klart en verdi i å jobbe, men det er slett ikke slik at alle kan jobbe uten å måtte nedprioritere mye annet. Det er heller ikke gitt at man får en jobb i helger eller på kveldstid og at man kan holde seg til et lavt antall timer.

Dette skaper et skille mellom studenter fra ressurssterke og de ressurssvake familier.

Det studenter trenger nå når alt blir dyrere, er mer penger. Det kan de enten få gjennom å ta opp dyre forbrukslån som sender dem i en gjeldsspiral, ved å jobbe seg i hjel og nedprioritere studiene, eller ved at staten bryter inn, verner om gratisprinsippet og innfører ekstralån for de studentene som trenger det aller mest.

Kjære Ola Borten Moe, det er på tide å lytte til din forgjenger Henrik Asheim og verne om gratisprinsippet. La studentene slippe å gå til kreditorer for å overleve regningene og innfør et frivillig ekstralån.

