I realiteten har politikerne innført en bot for å være syk

14.02.2023 19:30

Hvorfor må elevenes melding om sykdom gå den dyre omveien via helsevesenet? spør Elise Øy.

Ingen voksne jeg vet om, må betale så mye for en sykedag.

Alle burde ha rett til å kunne være hjemme fra arbeid og skole ved sykdom. Men dessverre har ikke elever på videregående skole denne rettigheten i praksis. Vi må nemlig betale opptil 400 kroner for å få lov til å være hjemme.

Dersom vi ikke betaler dyre legeerklæringer, risikerer vi at vi ikke får karakter i enkelte fag. Dette gjør at mange elever rett og slett ikke har råd til å være syke.

Fakta Fraværsgrensen Fraværsgrensen ble innført i 2016 og gjelder for elever i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil hen som hovedregel ikke ha rett til å få karakter eller standpunktkarakter i faget.

Om en elev er borte på grunn av helsemessige årsaker, kan ikke fraværet dokumenteres med egenmelding fra foreldre eller myndige elever. Det må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig. Kilde: Utdanningsdirektoratet Vis mer

Ofte bare én setning

Å være syk er ille nok fra før av – med rennende nese og bankende hode – men på toppen av det hele må altså elever betale for en legeerklæring. Den kan koste alt fra 200 til 400 kroner. På legeerklæringen pleier det bare å stå så lite som én setning: «Grunnet sykdom har ovennevnte fravær 10/02/23.» Dette kan ofte være basert kun på elektronisk kommunikasjon.

Hvorfor må elevenes melding om sykdom gå den dyre omveien via helsevesenet? Leger har viktigere ting å gjøre enn å skrive at en elev er syk. Holder det ikke at en syk elev melder direkte fra til læreren?

Dersom enkelte elever ser ut til å misbruke ordningen, bør skolen følge disse spesielt opp. Ikke mistro alle elever.

En bot

Vi elever går på skolen for å forberede oss på å kunne delta i voksen- og arbeidslivet. Men ingen voksne jeg vet om, må betale så mye for å ta en sykedag.

Fraværsgrensen gjelder kun på videregående skole. Den forbereder oss ikke på noe som helst, men tvinger oss til enten å sløse med både våre og samfunnets penger, eller å måtte gå syke på skolen.

Ikke bare vil syke elever ha vanskeligheter med å få med seg noe av det faglige, men de kommer mest sannsynlig også til å smitte andre. Er det én ting vi har lært fra den siste tiden med korona og influensa, så er det at syke ikke bør oppsøke steder hvor de kan smitte mange andre. Men dette synes heller ikke å gjelde på videregående skoler.

I realiteten har man innført en bot for å være syk, og ikke overraskende har boten redusert fraværet. Men mener virkelig politikerne at elevene, en av gruppene med minst penger i samfunnet, skal betale mer enn andre for å kunne være syke?

