Det er skuffende at Norge ikke velger å uttrykke seg kritisk til donasjonen av klasevåpen.

Fredag 7. juli ble det kjent at USA skal sende gamle klasevåpen til Ukraina. Kort tid senere kunne vi lese at Norge ikke kritiserer USA for dette (bare fraråder det), til tross for at Norge i sin tid var pådrivere for klasevåpen-forbudet.

Klasevåpen er kort forklart et våpen som inneholder flere mindre sprengladninger, og som kan gjøre utrolig stor skade, selv mange år etter at konflikten er over. Av den grunn ble det i 2008 inngått en internasjonal avtale som forbyr bruk av klasevåpen. Norge gikk i bresjen for dette forbudet, men dessverre har hverken USA, Russland eller Ukraina signert og ratifisert avtalen.

Det er ingen tvil om at militær støtte til Ukraina er livsviktig. Selvfølgelig skal Norge hjelpe Ukraina med våpen i kampen mot Putins undertrykkelse. Men det er en grunn til at vi har forbudt bruk av klasevåpen. Det er et av de våpnene som tar flest uskyldige liv, og det er grunnleggende feil å bruke det i krig, uansett hvem det er mot.

Derfor er det skuffende at Norge ikke velger å uttrykke seg kritisk til denne utviklingen. Norge må fortsette det viktige arbeidet vi bidro til i 2008, og bruke vår stemme i Nato til å kritisere og stå opp mot USA. Det er vårt ansvar og vår plikt.

Norge har alltid tatt ansvar for å sikre fred fremfor konflikt, og dette bør vi opprettholde. Norge som stat må tørre å gå foran som et land mot klasevåpen, uansett hvilke land som bruker dem.

