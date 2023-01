Usortert ensomhet

15.01.2023 20:00

De gangene jeg føler meg mest ensom, er jeg som oftest omgitt av folk, skriver Noah Gylver.

Jeg kan kose meg alene. Så hvorfor føles det som om noe mangler?

Som prest hviler mamma i troen på at hun aldri er alene. Jeg derimot prøver å forsone meg med troen på at vi alltid er det. Jeg tror til syvende og sist at vi er alene i både livet og døden, selv om vi omgir oss med mennesker, og alle elsker og hater og savner på samme måte.

Så på ett vis er jeg alltid alene, men på tross av dette er jeg ikke alltid ensom. Og da må jo ensomheten ha en annen side enn bare det å være alene? Den store eksistensielle aleneheten blir litt vanskelig å dekke i en så kort tekst, men jeg kan begynne med å sortere ut hva ensomhet i hverdagen er for meg.

Kravet om å prestere

De gangene jeg føler meg mest ensom, er jeg som oftest omgitt av folk. Det er de gangene jeg ser hvem som ikke er der. Det er de gangene jeg innser at jeg sitter alene med både tanker og følelser, eller de gangene jeg står i en situasjon andre ikke kan relatere seg til. Det er de gangene det blir tydelig at jeg ikke passer inn eller når opp.

Ensomhet rommer så mye mer enn å være alene, så hva er det egentlig som gjør vondt? En del av det er den deprimerende cocktailen av skam, frykt, bitterhet og en god dose lav selvtillit.

Det ligger en skam i det å være alene. I spørsmålet om du ikke er god nok til å være rundt.

Det er nesten blitt et nederlag ikke å være 110 prosent «på»

På toppen av det igjen kommer generasjon prestasjon-problemet. Det er nesten blitt et nederlag ikke å være 110 prosent «på». Jeg tror ikke jeg er den eneste som kan kjenne på at det er deilig å ha litt meg-tid en gang iblant, men det kan oppleves som å ta fri fra jobb.

Og i dag er det umulig ikke å måle ens eget sosiale liv mot andres. Man får til og med varsler på telefonen om at alle rundt deg har det gøy. Selv om god gammeldags kvalitetstid med seg selv ikke er noe galt, har det fått en ettersmak av ikke å nå opp.

Undertone av bitterhet

Denne skammen går ofte hånd i hånd med frykten for å gå glipp av noe. «Fomo» (fear of missing out), som det heter på godt norsk, er jo ikke et nytt tema, men en stor del av det som gjør ensomhet vondt. Det har aldri vært enklere å se det perfekte livet man ikke har. Men er det en hel verden av opplevelser man mister hvis man heller sitter hjemme en fredagskveld?

De gangene jeg har kjent på ensomhet, har det også vært med en undertone av bitterhet. At livet ser ut til å gå lett for alle andre, så hvorfor ikke meg?

Ikke det at jeg egentlig føler trangen til å være på akkurat den festen eller prate med akkurat de menneskene. Kanskje det til og med frister mer med junkfood og Netflix en kveld. Men den ensomheten som likevel sniker seg inn av å vite hva andre gjør, skaper en følelse av at man mangler noe når man er alene.



Dumpe i skuffen

Selvfølgelig ser jeg en ensomhet i det å faktisk være alene. Det gjør vondt å ikke ha noen å dele gleder og sorger med. Det å ikke bli elsket eller ha noen å elske, det å ikke bli akseptert eller sett.

Jeg har selv hatt en tendens til å dumpe andre følelser i skuffen sammen med ensomhet: usortert og uhåndtert. Prestasjonsangst, dårlig selvtillit, kjærlighetssorg, misunnelse eller hundre andre ting kan ofte minne om ensomhet ved første øyekast – men kanskje problemet ikke alltid ligger i å være alene?

Jeg tror jo at vi på en måte alltid er alene, men på tross av det er jeg sjelden ensom.

