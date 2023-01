Å fjerne karakteren i kroppsøving vil være bra for folkehelsen

18.01.2023 19:30

Jaget etter femmere og seksere i kroppsøving kan føre til at mange barn og unge ikke liker fysisk aktivitet, mener debattanten.

Vi må inspirere til aktivitet, ikke demotivere.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

All forskning viser at å være fysisk aktiv er viktig for en god helse. Likevel viser en undersøkelse gjort av Norges idrettshøgskole og Folkehelseinstituttet at halvparten av Norges 15-åringer beveger seg for lite i forhold til det som er anbefalt av Helsedirektoratet.

Dette er oppsiktsvekkende tall og en dårlig trend som det er viktig at vi snur for folkehelsens skyld. Noe av løsningen ligger i å ta fokuset vekk fra karakterer i kroppsøving og over til å finne gleden i fysisk aktivitet.

Må oppleve mestring

Kroppsøvingstimene er en god mulighet for å få barn og unge til å like fysisk aktivitet samt inspirere til livslang bevegelsesglede for å bevare en aktiv livsstil. Men for noen setter dessverre jaget etter femmere og seksere i kroppsøving en stopper for nettopp dette.

Kroppsøving kunne ha vært et fag med et sunt fokus på gevinsten av fysisk aktivitet. I stedet fokuseres det på å få best mulig karakter, hvor fort man løper, hvem som scorer flest mål i fotball, og hvem som smasher flest baller i volleyball.

For mange er kroppsøving den eneste arenaen man er fysisk aktiv. Hvis denne arenaen blir et sted man ikke opplever noe mestring, hvor man mistrives og på toppen av det hele får dårlig karakter, kan det å være i aktivitet forbindes med noe negativt. Om man forbinder fysisk aktivitet med noe negativt, er det mulig at man ikke vil utøve noe særlig fysisk aktivitet senere i livet heller.

Karakterene ødelegger

Dette er skremmende med tanke på hvor viktig vi vet fysisk aktivitet er for psykisk og fysisk helse. Ved å fjerne karakteren vil prestasjonsfokuset bli mindre, og bevegelsesgleden vil bli større.

Hvis du misliker andre fag, som for eksempel matte, naturfag eller norsk, og får dårlig karakter i dem, vil du kunne leve et helt fint liv - uten at dette potensielt vil være en fare for helsen din. Hvis du får en dårlig karakter i kroppsøving derimot, og det er noe du føler at du hverken mestrer eller liker, kan dette få store konsekvenser senere i livet.

Først og fremst kan det få konsekvenser for helsen din, men også for samfunnet. Staten må bruke mer penger på å behandle helseproblemer som kunne vært unngått hvis man hadde vært i mer fysisk aktivitet.

Kroppsøving er rett og slett et altfor viktig fag til at det skal kunne vurderes med en karakter. Og konsekvensene av ikke å like det kan bli store. Derfor er vi nødt til å fjerne karakteren i kroppsøving.



13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!