I dag markeres den internasjonale kvinnedagen. Hvert eneste år dukker det opp Facebook-innlegg og kronikker på denne dagen der folk stiller spørsmål om vi faktisk trenger kvinnedagen.

Det skrives at vi er kommet så langt, at det ikke har noe effekt lenger, at kvinnedagen bare er noe vås.

Og hvis du er en av dem som mener at vi burde drite i kvinnedagen, synes jeg du skal lese dette:

Ti grunner til at vi trenger kvinnedagen

1. Fordi kommentarer som dette dukker opp i mitt kommentarfelt etter at jeg har sagt at kvinner skal få bestemme over sin egen kropp og at menn ikke behøver å voldta.

Privat skjermdump

Hvordan kan noen av oss mene at vi ikke trenger å kjempe mot negative, hatefulle og kritiske holdninger til kvinner?

2. Fordi jenter fortsatt blir tvunget til å gifte seg.

Ifølge Dagsavisen blir 7,5 millioner jenter giftet bort hvert eneste år, og 20.000 jenter blir giftet bort ulovlig hver dag.

Det er en jente nå. Nå. Nå. Nå. Nå. Og nå.

3. Fordi det hvert år utføres 56 millioner aborter, og 20 millioner av dem blir utført på en utrygg måte.

Det fører til at over syv millioner kvinner trenger helsehjelp som følge av utrygge aborter. 47.000 kvinner dør hvert år av dette.

4. Fordi Norges Fotballforbund etterlyser en mann i stillingen som direktør for elitefotball.

Privat skjermdump

5. Fordi det i Norge er rundt 20.000 kvinner som er kjønnslemlestet.

I 2013 ble 127 kvinner operert ved norske sykehus som en konsekvens av dette, ifølge NRK. På verdensbasis blir tre millioner jenter utsatt for kjønnslemlestelse årlig. Jeg gjentar: TRE MILLIONER!

6. Fordi det er en utbredt holdning at det er jenters ansvar å sørge for at de ikke skal bli voldtatt.

Det er jo klart at man må skylde på seg selv hvis man er full og sovner i parken. Eller?

Privat skjermdump

7. Fordi menn fortsatt tjener mer enn kvinner.

Til tross for at kvinner, ifølge forskning.no, for lengst har tatt igjen menn på utdanningsnivå, og selv om kvinner har omtrent lik arbeidserfaring.

8. Fordi altfor mange kvinner ikke er sjef over egen kropp. Det er på tide at alle kvinner får bestemme over egen kropp. Verden over.

9. Fordi det nesten er umulig å gå på butikken for å kjøpe melk og brød uten å se seksualisering av kvinner, gjerne i form av reklame.

Privat

10. Fordi det finnes jenter og kvinner som ikke vet at det i det hele tatt eksisterer en egen kvinnedag.

Vi må kjempe

Kvinnedagen handler om muligheter. Alle kvinner fortjener like rettigheter, alle kvinner fortjener respekt, alle kvinner fortjener kunnskap og alle kvinner fortjener muligheter.

Vi har ikke råd til å fjerne kvinnedagen. Vi kan ikke finne på å slutte å kjempe for kvinners rettigheter.

Vi må kjempe i dag, og vi må kjempe i morgen.

Vi må kjempe for oss selv, for søstrene våre, for mødrene våre, for dem som ikke kan kjempe, for dem som blir solgt, for dem som knebles og for dem som trenger det.

Forresten, hvor mange jenter er blitt giftet bort mens du leste dette?

