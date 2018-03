Min erfaring er at det ikke er lagt opp til undervisning om grensesetting, og lærerne møter varsler om seksuell trakassering med tiltaksløshet.

En arena som kunne blitt brukt til å lære ungdom hvordan man skal behandle andre mennesker, og som kan forhindre at folk blir overgripere, blir i stedet et sted hvor mange føler seg utrygge. Det er pinlig at skolen ikke tar mer ansvar.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Blikk og tafsing en del av hverdagen

Selv gikk jeg på en ungdomsskole i Oslo der enkelte guttegjenger på trinnet oppførte seg direkte ubehagelig mot mange av jentene.

For mange ble kommentarer, blikk, tafsing og klåing en del av hverdagen.

Først da det ble snakk om mer alvorlige seksuelle overgrep, begynte lærerne å skjønne alvoret, to-tre år etter at elevene hadde begynt å varsle om seksuell trakassering.

Problemet er ikke bare at det var altfor lite snakk om grensesetting og grenseoverskridende adferd, slik at elevene ikke blir lært opp til å skille greit og hva som ikke er greit. Problemet er også at lærere og ansatte på skolen ikke hadde en tiltakspakke i møte med varsler om seksuell trakassering.

Varslinger gjennom hele skoleløpet ble møtt med «tja» og «vi har prøvd å snakke med dem, men de sier at de ikke gjør noe».

Og det kan være at det var noen lærere som oppriktig prøvde å sette ned foten, men mange av elevene følte seg likevel mer og mer utrygge.

Selv i timene kunne det foregå grove ting uten at en lærer tok tak i det. Det er altfor dårlig.

Trygghet er viktigst

At ungdommer skal føle seg trygge på skolen, bør være øverst på listen hos den nye kunnskapsministeren, Jan Tore Sanner (H).

Jeg oppfordrer Sanner til å sette seksuell trakassering på dagsordenen, både i undervisningen og hos de ansatte på skolen. Slik kan vi sikre alle en trygg skolegang, men også for å forhindre flere tilfeller av #metoo i fremtiden.

