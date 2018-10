Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag vil vi publisere spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesøster Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Vondt å føde?

Jeg lurer på om det gjør vondt å føde.

Jente (18)

De fleste kvinner synes nok at det gjør vondt å føde et barn, men alle fødsler er forskjellige, og hvordan man opplever smerter er veldig individuelt.

Smerten er ikke konstant under hele fødselen. Fødselsrier er smertefulle sammentrekninger av livmormuskulaturen og kommer og går mens livmoren gjør seg mer og mer klar til at barnet skal fødes. Før selve fødselen kommer disse riene stadig oftere og kraftigere, og mormunnen åpner seg også mer og mer opp.

Selve utpressingen av barnet kan også oppleves smertefullt. Men når barnet er ute, er også smerten stort sett over. Det finnes noen ulike former for smertelindring man kan få om man trenger det under en fødsel. For noen er det nødvendig å ta keisersnitt for å få ut barnet, og de får da bedøvelse så de ikke kjenner noe.

Keisersnitt er en stor operasjon og benyttes i nødssituasjoner og når det er spesielle omstendigheter som gjør at det er et nødvendig valg.

Jordmor i kommunen kan være god å prate med under graviditeten. Hun kan gi svar på det den gravide og en eventuell partner lurer på.

Jordmor som hjelper til under fødsel, støtter og ivaretar kvinnen på best mulig måte, slik at hun kan være trygg når hun skal føde. Hun legger til rette for at fødselen skal bli en god opplevelse.

Det er for de fleste en tøff og slitsom jobb å føde et barn, men de fleste opplever god mestring etter å ha gjennomført det og får en positiv opplevelse av kroppen sin.

Vennlig hilsen Anne

Tips ved forkjølelse

Hei. Jeg lurer rett og slett bare på om du har noen gode tips til hvordan jeg kjapt kan komme meg over en forkjølelse? Jeg har vondt i halsen, er tett i nesen, har veldig mye snørr og har vondt i hodet eller er «tett» i hodet hvis du skjønner.

Gutt (13)

En forkjølelse som den du beskriver, er ganske vanlig. Det skyldes ofte virus, og det er ikke så mye å gjøre for at det skal gå fort over.

Det kan være skikkelig irriterende å få en forkjølelse når du har planer om forskjellig ting du skal gjøre, men en forkjølelse må rett og slett ha noen dager, sånn at kroppen selv kan ordne opp og du kan bli frisk igjen.

Det kan være nødvendig å ta det litt rolig når du har slike plager som du beskriver. Kanskje må du ta en dag i senga og bare la kroppen få hvile.

Litt «symptomlindring» kan gjøre at det er litt mindre plagsomt, men vil neppe gjøre at du blir raskere frisk. Slik symptomlindring kan være å suge på halspastiller eller drikke noe varmt som lindrer sårheten i halsen, det kan være å skylle nesen med litt saltvann for ikke å være så tett, det kan være å ta en paracet for å dempe feber og hodepine eller det kan være å ta en teskje honning eller hostesaft for å roe hoste.

Det beste er å lytte til kroppen og være litt tålmodig, så går det over av seg selv. Sier kroppen ifra at den er sliten, så hopp over treningen og legg deg tidlig.

Hvis en forkjølelse ikke går over etter noen dager, du fortsetter med veldig sår hals eller føler deg veldig dårlig, kan det være nødvendig å oppsøke lege.

Forkjølelsesvirus smitter lett. Hvis noen rundt deg er forkjølet, er det ikke lett å unngå smitte. Noen tips for å redusere smittefaren er å holde litt avstand til de som er syke, ikke drikke av samme flaske som andre, og være god til å vaske hender før du spiser.

Vennlig hilsen Anne

Blør jenter første gang?

Er det sant at jenter blør første gang de har samleie? Kjæresten min blødde ikke.

Gutt (18)

De fleste blør ikke første gang de har samleie. Har du hørt om jomfruhinna som sprekker ved første samleie og som fører til en blødning? Det er en myte at jenter har en heldekkende hinne. Skulle det oppstå en blødning i forbindelse med samleie, er det ikke på grunn av en hinne som sprekker.

Jenter har det som kalles for skjedekrans, en slimhinnefold rett på innsiden av skjeden. Åpningen i skjedekransen kan variere i størrelse, og den er elastisk og tøyelig.

Noen jenter får en blødning første gang de har samleie, og grunnene til dette er ulike. Enkelte har en strammere skjedekrans som kan sprekke litt opp ved samleie, og det kan føre til en liten blødning.

Noen blør fordi de spenner seg og ikke klarer å slappe av ved samleie, andre har samleie før skjeden er fuktig (kroppen er da ikke klar), og dette kan medføre sårhet, rifter og små blødninger. I andre tilfeller kan en blø fordi en har en infeksjon av noe slag, f.eks. infeksjon forårsaket av klamydiabakterien eller av en soppinfeksjon.

Det du forteller om er med andre ord helt normalt!

Vennlig hilsen Anders

Hva skal jeg si til venner som sliter?

Hva skal jeg gjøre hvis jeg på fest og noen forteller de ønsker å ta sitt eget liv, eller at det «ikke er noe vits lenger». Dette har skjedd flere ganger med forskjellige folk, men som regel med alkohol med i bildet (ikke nødvendigvis overstadig beruset).

Jeg er ingen psykolog, og vi lærer ikke så mye om håndtering av en slik situasjon på skolen. Hva skal jeg som venn eller bekjent si, og hvordan skal jeg få dem til å føle seg bedre?

Jente (17)

Det viktigste er at du viser omsorg for personen som har selvmordstanker og gir håp om at livet kan bli bedre.

Noen tror at det å snakke om selvmord er farlig, og at det forsterker ønsket og trangen. Det stemmer ikke. Forskning viser at det å snakke om selvmordstanker reduserer risikoen for selvmord.

Selvmordstanker er altså ikke farlig å snakke om, og endel vil i løpet av livet ha slike tanker. Tankene kan forstås som at en helst vil slippe unna det som er vanskelig i livet, at det er fristende å gi opp og en ønsker å unnslippe problemer og utfordringer.

Om noen forteller deg om selvmordstanker, har de behov for at du lytter og forsøker å forstå. Det handler ikke om at du sier det rette, det handler mer om at du er et lyttende medmenneske som trøster og gir håp.

Det er stor forskjell på selvmordstanker og det faktisk å ha et ønske om å ta livet sitt. Forteller en person deg om selvmordstanker og har en selvmordsplan eller en fastsatt dato for selvmordet, må du reagere og gi beskjed videre til noen som kan hjelpe. Da er det forhøyet risiko.

Du har helt rett i at kombinasjonen fest og alkohol ikke er det beste for å snakke om selvmord. Forteller noen deg om selvmordstanker på fest, kan du si du setter pris på tilliten, og at du ønsker å hjelpe, men at dere eventuelt kan fortsette samtalen om en dag eller to? Det kan være en risiko for at personen føler seg avvist, så det er mulig det ikke finnes et fasitsvar på spørsmålet ditt. Hva tenker du selv? Kanskje du kunne diskutert dilemmaet videre med noen venner, foreldre eller lærere? Det finnes garantert andre som lurer på det samme som deg.

Venners rolle er å støtte hverandre i gode og onde dager. Samtidig skal en som venn være forsiktig med å gå inn i en terapeutrolle fordi noen med selvmordstanker kan trenge profesjonell hjelp. Du kan i slike tilfeller si du ønsker å være der, men i tillegg oppfordre vennen til å snakke videre med en lærer, helsesøster, lege, psykolog osv. Da støtter du samtidig som du hjelper videre.

Vennlig hilsen Anders

