Ordet «neger» gir meg en stor knute i magen

Hver dag hører jeg mange stygge ord.

«Fuck», «jævlig» og «bitch» blir mye brukt. Jeg pleier ikke å reagere på dem, men det er et ord jeg reagerer sterkt på, og det er n-ordet.

Når jeg hører «neger», «nigger» og «nigga» komme ut av munnen til en person som ikke er svart, får jeg en stor knute i magen, blir sint, og det påvirker alle rundt meg.

Som den eneste svarte personen i klassen min føler jeg meg litt alene, for hvis jeg hører folk si n-ordet, er det bare jeg som konfronterer dem.

De unnskylder seg uten å mene det

Noen ganger ignorer jeg dem, mens andre ganger prøver å jeg si at det ikke er greit. Det er sjelden jeg blir tatt seriøst.

Det er også noen ganger jeg ikke tør å si ifra fordi jeg ikke vil bli sett på som den ene negeren som ikke tåler noe. Folkene jeg konfronterer, vil nekte for at de har sagt det, eller så vil de si unnskyld flere ganger uten å mene det.

«Det var ikke rettet mot deg» og «Jeg mente det ikke» er det jeg hører. Det er flere enn meg som er lei av dette.

Før var det normalt

Jeg føler ikke alltid at folk forstår meg. De vil si at før var det normalt å bruke «n-ordet», og at det egentlig ikke er så farlig.

Jeg nekter å normalisere et ord bare på grunn av det var normalt før. «Normalt før» er en av de verste unnskyldningene jeg hører.

Før var helt andre tider. Folk levde i sine egne lukkede bobler med null respekt for andre. Det var mye mer rasisme, kjønnsdiskriminering, homofobi osv.

Du vet det er galt

Alle som absolutt vil si n-ordet, bør prøve å tenke seg 100 år tilbake i tid. Kjenn på all diskrimineringen og rasismen, og prøv selv å få den mot deg.

Da vil du forstå hvorfor «n-ordet» er så sensitivt og forferdelig!

Enten du tror du ser kul ut eller tøffer deg, er du en ignorant person. Du sier et ord selv om du vet at det er galt. Det er en av de mest idiotiske tingene jeg opplever.

Jeg tenker ofte på hvorfor folk vil si ord som «n-ordet». Det er et ord med så mye forferdelig historie bak seg, og folk bruker det som om historien er uviktig, som om det at millioner av svarte folk er blitt drept og misbrukt i flere århundrer ikke betyr noe.

Det dreper meg

Det er ikke så veldig vanskelig å hoppe over et ord. Det kan bidra til at folk ikke føler et enormt stress som gnager i halsen og i hjertet.

Selv om jeg er sikker på at vennene mine ikke er rasister, kan de være ganske så uvitende og egentlig ikke bry seg. Og det dreper meg litt en gang iblant.

