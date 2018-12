Søndag forrige uke satt jeg og så på NRK med familien min. Bilder av programlederen som skulle presentere det neste programmet, dukket opp på skjermen.

Mannen på bildet ser trist og alvorlig ut. Det presenteres et innslag i forbindelse med årets utdeling av Nobels fredspris, og før bildet skifter, sier mannen: «Vi gjør oppmerksom på sterke historier som kan vekke følelser».

Brutale scener

Bildene og historiene vekket følelser. Afrikanske kvinner som forteller historier om voldtekt, babydrap og tortur. Om hvordan man ser barna sine bli knivstukket, like etter at man er blitt voldtatt av fire soldater. Historiene er så brutale at det er vanskelig å skrive om og umulig å ta innover seg. Likevel sitter jeg der og grøsser.

Jeg føler på en trang til å gjøre noe. En trang til å finne ut hva lille jeg kan gjøre med verdensproblemene og en trang til å gi litt av neste månedslønn til noen som trenger det.

Akkurat i det øyeblikket hvor motivasjonen er i ferd med å innta meg, forsvinner den. Dokumentaren er ferdig, og gladscener fra sporten fyller rommet. Jakob Ingebrigtsen løper i mål med en jublende kommentator. Like fort som de kom, fjernes inntrykkene fra de brutale scenene seg fra netthinnen.

De afrikanske kvinnene er glemt, velkommen Sports-Norge!

Likegyldige til det som skjer

Hendelsen fra Dagsrevyen er ikke uvanlig, og mange av dere har garantert opplevd noe lignende uten at dere har lagt merke til det. Fenomenet er blitt allment i dagens smarttelefonsamfunn. Vi leser nyheter om død og elendighet, før vi i det neste sekundet liker kompisens nye profilbilde og ser på Fortnite-memes.

Spranget mellom himmel og helvete er blitt minimalt, og våre gamle steinalderhjerner tåler det ikke. Så hva er resultatet? En likegyldighetstilstand hvor følelsene er hemmet, hvor vi tåler all den elendigheten og gleden vi blir utsatt for, men hvor vi på den andre siden blir likegyldige til det som skjer.

Det er nettopp dette fredsprisvinner Denis Mukwege advarer mot. Vi blir resistente mot de brutale virkelighetsbildene og slutter å forholde oss til dem. Vi orker ikke å tenke på klimaendringer, krig og fattigdom, for det kan ikke gjøres noe med uansett.

Utelukker rom for ettertanke

NRK bør tenke over hvilket budskap de vil at seerne skal sitte igjen med etter sendingene. Vi er mennesker, og vi trenger tid til å bearbeide de inntrykkene vi får for å så kunne ta disse inntrykkene med oss, og bruke de til å gjøre en forskjell.

Jeg ber om at dere ikke sender dokumentarer av elendighet midt oppi sport, vær og alt annet. Det tar folks oppmerksomhet og gjør oss mer likegyldige, fordi det utelukker rom for ettertanke.

I tillegg vil jeg oppfordre alle dere der hjemme til å se dere rundt. Vi lever i en informasjonsbølge større enn noensinne, hvor det er enkelt å gå seg vill i alle inntrykkene. Bruk tid til å stoppe opp, og la inntrykkene synke inn. La dere provosere, engasjere og motivere, og søk etter handling som kan bidra til å gjøre en forskjell.

For å gjøre noe er det samme som å si nei til likegyldigheten.

