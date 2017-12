Fakta: Spalte: Sex og psyke Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. Spaltene er gratis å lese den første uken. Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Kjære Aksel.

På grunn av dårlige vennskap før, har jeg begynt å skyve folk unna meg. Jeg blir fort irritert av vennene mine og klarer ikke være med dem lenger, noe som har ødelagt flere vennskap.

Hva kan jeg gjøre?

Jente (20)

Psykolog Aksel Inge Sinding svarer:

Kjære jente (19)

Det kan være vondt – både fysisk og psykisk – å miste venner. Mennesker trenger mennesker. Jeg tipper det er ekstra tungt å merke at du selv skyver folk vekk, når du egentlig ikke ønsker det.

Vi har alle våre emosjonelle sår som preger oss og hvordan vi møter andre. Når du blir fort irritert på noen, uten at du ser noen logisk eller rimelig grunn, er det ofte et tegn at andre og mer grunnleggende følelser er i spill.

Naturlig reaksjon

Det vil være naturlig å anta at noe de sier eller gjør minner deg om de dårlige vennskapene du har bak deg, selv når du ikke er bevisst på det.

Når du har opplevd noe vondt, vil psyken din prøve å hindre at noe lignende skjer igjen. Du kan bli ekstra sensitiv for ord, handlinger og situasjoner som minner om det.

Irritasjonen beskytter deg på et vis mot den vonde følelsen, men kan altså også støte folk vekk. Slik kan du havne i en ond sirkel som preger deg lenge etter de faktiske hendelsene fant sted.

Monica Strømdahl

Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.

Noen tips

Det kan hjelpe å få større forståelse for hva disse vonde erfaringene dreide seg om. Når jeg jobber med slike problemstillinger, forteller folk gjerne om smertefulle erfaringer som å bli fryst ut, forlatt, herset med, mobbet eller truet. De har vært redde, følt seg alene eller blitt såret og skamfulle over hva andre tenker eller sier om dem.

Mitt råd til deg er å snakke med noen, eller kanskje skrive litt om det. Hva skjedde? Hva var det som var så vondt? Hvordan fikk de meg til å føle meg? Hva trengte jeg egentlig da?

Slik kan du komme nærmere en forståelse av hvordan hendelsene preger deg i dag. Hva er jeg sårbar for? Er det noe jeg reagerer ekstra fort på? Hva minner det meg om? Hva trenger jeg når jeg har det sånn?

Veien er todelt

Veien videre er todelt. Det hjelper å forstå dine følelsesmessige mønstre, så du kan gjenkjenne irritasjonen og være oppmerksom på hva den egentlig handler om.

Jeg vil imidlertid også anbefale at du tar det opp med venner du stoler på. Fortell hva du har opplevd og hvordan det preger deg i dag. Kanskje de kan tilpasse seg litt?

Eller du kan be dem fortsette å ta kontakt, selv om du blir litt irritert?

Men aller helst møter dem på en slik måte at du får nye erfaringer og opplevelser gode vennskap – slik du trenger.