Jeg er så sliten av å snakke med mamma. Det ender alltid med krangel!

Jeg syns det er vanskelig å snakke med moren min. Når jeg prøver å fortelle henne noe, blir det krangel eller diskusjon fordi hun rett og slett bare fokuserer på negative ting. Jeg er så sliten av å skulle snakke med henne, og at det alltid ender med krangel. Jeg har prøvd å få henne til å sette seg ned med meg og høre. Hun hører halvparten av det jeg har å si, og så har hun plutselig noe stygt å komme med. Hun blir også fornærmet om jeg ikke snakker med henne om ting og tang. Hva gjør man? Jeg er sliten av dette.

Gutt (17)

Det høres ut som moren din har et ønske om å prate med deg, men at det ikke går så greit når dere setter i gang. Du vil jo også få til dette, og det er et bra utgangspunkt.

Å få til god kommunikasjon, er en kunst. Det er ikke lett, men det ER mulig.

Her vil jeg gi deg og moren din noen råd om kommunikasjon som jeg håper kan være til hjelp:

1. Vis respekt for hverandre. For å kunne snakke godt sammen, er det viktig å respektere den andres mening og være interessert i å lytte.

2. Skap en god situasjon rundt samtalen. Det er lettere å få til en god samtale mens dere gjør noe sammen, f.eks. kjører bil, lager mat, går en tur, spiller et spill, rydder eller lignende.

3. Si fra om du ønsker å bli hørt eller å få hjelp/råd. Misforståelser kan lett oppstå når du ønsker deg noe, for eksempel medfølelse, og får noe annet, for eksempel forslag til hvordan løse problemet, eller kritikk. Det er derfor viktig å si om du vil at hun skal lytte eller om du vil at hun skal gi deg hjelp eller råd.

4. Be om at den andre virkelig lytter til deg. Du kan si: «Jeg vil at du skal høre på meg nå og gjenta det jeg sier, før du svarer meg.»

5. Sørg for at den andre skjønner at du virkelig lytter. Dette er det gjensidige aspektet av punktet over, der du synliggjør at du har lyttet til hva den andre har sagt, ved å gjengi det du har hørt.

6. Fatt deg i korthet. Prøv å ta opp én ting om gangen.

7. Snakk i jeg-språk, si ifra om det som skjer for deg. Det er mer konstruktivt å si noe om hvordan den andres handlinger påvirker deg, enn å påstå noe om dem. Si for eksempel: «Jeg blir lei meg når du avbryter meg når jeg snakker. Da tenker jeg at du ikke synes jeg er viktig.» i stedet for «Du syns ikke jeg er viktig, du!»

8. Vær tydelig på hvem du snakker til.

9. Vær så konkret og beskrivende du kan.

10. Varier måten du sier fra på.

Du kan prate, men du kan også skrive et brev eller mail, sende en SMS, be en annen voksen/et søsken fortelle videre til dine foreldre. Du kan også be en annen om å bli med på samtalen.

Lykke til!

Vennlig hilsen Anne

Mister jeg venninnen min?

Hei, jeg er en jente på 16 som sliter mye med depressive tanker og føler meg ofte ensom. Jeg sliter en del med at jeg ikke kan være meg selv rundt folk fordi jeg ofte får dårlig respons på det jeg sier. Venninnen min er den eneste personen jeg kan være helt meg selv rundt. Hun er blitt godt kjent med en annen i klassen, og de er alltid sammen. Jeg føler at hun liker vedkommende bedre enn meg, og at jeg blir femte hjul på vognen. Har du noen tips til hva jeg kan gjøre?

Jente (16)

Du har følt deg veldig trygg på venninnen din, og da forstår jeg at du syns det er vanskelig når du føler at vennskapet forandrer seg. Hvis dere har et godt vennskap, så kan det vare, selv om hun, eller du, også får nye venner.

Kan du prate med venninnen din og si at du setter pris på vennskapet? Du kan si du er litt redd for å miste det, men at du ser det er bra å være mer med andre også. Venninnen din kan jo føle seg litt bundet om hun bare skal være sammen med deg. Det er, i vennskap, som i kjæresteforhold, lurt å gi hverandre frihet. Hvis hun vil være litt med andre, betyr ikke det at hun ikke vil være med deg.

Du skriver at du ofte føler deg ensom og sliter mye med vonde tanker. Dette blir sikkert ikke bedre av at du tenker negative tanker om deg selv. Jeg vil råde deg til å få litt hjelp med disse vanskelige tankene. Du kan for eksempel prate med helsesøster på skolen din eller med noen hjemme.

Prøv også å være litt grei med deg selv og minne deg selv om at du er helt OK akkurat som du er. Prøv ikke å lete etter signaler fra andre på at du ikke er ok. Hvis du leter etter «bevis» på det de negative tankene forteller deg, vil du alltid kunne finne noe, men det er ikke sannheten!

Selv om det er litt skummelt og vanskelig, er det lurt å våge å ta kontakt med andre og være akkurat som du er.

Vennlig hilsen Anne

Jeg lurer på om ei i klassen blir slått. Hva gjør jeg?

Det går en jente i klassen min som etter sommerferien begynte å oppføre seg så rart. Hun ser redd ut og skvetter utrolig fort. Noen klassekompiser syns det er gøy å skremme henne fordi hun skvetter lett. Hun smiler og ler, men jeg tror ikke hun liker det. Jeg har tenkt at hun kanskje har foreldre som slår henne eller noe. Jeg har diskutert det med en klassevenninne som også syns denne jenta er blitt så rar. Uansett er det et eller annet som foregår. Hvordan finner jeg ut av det?

Gutt (16)

Bra du tar kontakt og bryr deg om denne jenta. Det at du sier fra til noen, kan føre til at hun får det bedre. Om du mistenker at noen er utsatt for vold, trusler eller seksuelle overgrep er det noen kjennetegn som går igjen:

Blåmerker, brudd og andre skader

Bortforklaringer (falt i trappa, gikk på døren osv.)

Isolering

Vegrer seg for å gå hjem

Rusmisbruk

Endring av adferd og oppførsel

Alle tegnene trenger ikke å stemme. Det viktigste er å bry seg om og være opptatt av hvordan den man er bekymret for, har det.

Du kan melde fra til kontaktlærer, en sosiallærer eller helsesøster. Du kan også eventuelt diskutere det med foreldre eller andre voksenpersoner som du stoler på. Det viktigste er at du får gitt beskjed videre.

Når det gjelder klassekompisene dine som skremmer henne, syns jeg du skal forsøke å få en stopp for det. Det koster mye å si fra til andre at det de gjør er kjipt, men likevel er det viktig å gjøre det. Er det vanskelig å gjøre det alene, kan du alliere deg med klassevenninnen din, læreren eller andre. Det å løse slike ting i fellesskap, er enklere og i mange tilfeller bedre. Da slipper en å stå alene.

Kanskje du og klassevenninnen din kan bruke svaret mitt og lage en felles plan for hva dere gjør videre? Lykke til!

Vennlig hilsen Anders

Hvorfor kline med meg for å avvise meg etterpå?

Hvorfor er noen gutter veldig frempå og viser mye interesse, men kan plutselig snu fullstendig? Jeg var på fest med en gutt som var veldig på og virket interessert. Vi endte opp med å kline. Etterpå kommer han bort til meg og sier «ikke si dette til noen». Altså, ikke for å skjelle ut alle av det mannlige kjønn, men har de noen sosiale antenner eller noen antenner i det hele tatt? Hvorfor er man så på, og deretter så utrolig respektløs? Step it up, ikke få meg til å føle meg ussel og mislikt rett etter du har vært så på meg.

Jente (17)

Når noen først er frempå og viser interesse, og så plutselig snur, kan det være både forvirrende og sårende. Det å bli irritert og lei seg er en vanlig følelsesmessig reaksjon når noen ikke respekterer grensene dine.

Uansett kjønn er slik oppførsel ikke ok. Nå er det nok slik at gutter er like forskjellige som jenter når det gjelder hva de tenker og gjør, men om det skulle passe seg sånn, du ønsker og tør, kan du jo spørre ham om grunnen til hans oppførsel? Du kan fortelle om din opplevelse og si at det som skjedde, ikke er greit. På den måten får du satt deg i respekt og setter en grense for deg selv. Det kan også føre til at han blir mer oppmerksom på sin egen oppførsel og prøver å endre seg.

Stå på ditt, og ikke la oppførselen hans påvirke deg slik at du tenker negative tanker om deg selv.

Vennlig hilsen Anders