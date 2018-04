I dag kjøpte jeg meg et naturpreparat på apoteket som skal lindre indre uro og lette søvnvansker. Hvorfor? Fordi jeg har en konstant frykt for alt som skjer rundt meg. En konstant frykt for fremtiden.

Jeg får ikke sove lenger.

I likhet med hovedpersonen Ella i den nye NRK P3-serien Blank er jeg 19 år, på vei inn i de glade 20-årene.

En tid som ifølge mange i den eldre garde skal være dine beste år. Men jeg klarer ikke å finne gleden i å være ung. Jeg klarer ikke å nyte tiden som ung voksen.

Må gjøre alle stolt

Jeg har en konstant klump i magen, den har vært der i et par måneder nå, helt siden jeg ble ferdig på videregående. Da jeg hadde flyttet ut og så vidt startet på studiene, fikk jeg panikk.

Jeg måtte jo bevise at jeg også kunne bli noe stort – måtte gjøre alle rundt meg stolt.

Men jeg dro hjem. Jeg tok meg et friår for å jobbe fordi det rett og slett ble for mye for meg. Det sa stopp.

Nå føler jeg meg mer klar enn noensinne for å starte på studier, jeg måtte bare puste litt. Ta meg en pause etter 13 år med intens kamp for å være en av de beste. Klumpen er en del av meg fordi jeg er så redd for ikke å lykkes, ikke være stolt av den jeg kommer til å bli.

Mange blir syke

Når jeg snakker med mine venner fra videregående, kan de alle bekrefte den samme følelsen: redselen for ikke å få det til. Redselen for å være en av dem som mislyktes, som ikke fikk til noe.

Jeg kjenner flere som har dratt til psykolog etter videregående fordi de kjenner et konstant press inni seg. Presset er så stort og så omfattende at mange blir syke.

Flere har begynt på angstdempende medikamenter. Mange har sluttet på studiene, eller så skal de bytte retning.

Vi er flere som er enige om én ting: Det er et press utad om å være best.

Ja, kanskje skaper vi det presset selv, men som 19-åring har man ikke mye kunnskap om det livet man er i ferd med å tre inn i.

Kravet om selvstendighet, om at man skal dra ut i den store verden med en åpenhet og fryktløshet uten noen slags forkunnskap.

Hva gjør vi da?

Serien Blank tar opp et tema som både er viktig og sårt for mange. Jeg er selv i en slik situasjon og er livredd. Følelsen av maktesløshet, av et slags mørke som henger over deg etter videregående.

Ella er nok en representativ karakter for mange 19-åringer i Norge akkurat nå.

For hva gjør vi da, når vi er unge, men fortsatt ansvarlige for de handlingene vi foretar oss?

Hva gjør vi da, når vi ikke vet svaret, men så gjerne vil vite? Hva gjør vi da, når vi så gjerne vil håndtere alt selv og det er forventet at vi skal gjøre det, men ikke klarer det?

Nei, kanskje det ikke er mange som har slike forventninger til oss, men følelsen av ikke å strekke til, panikken over fremtiden – den sitter nok i de fleste av oss, ung eller gammel.

Takk, Blank og serieskaper Knut Næsheim – jeg trengte denne serien.

