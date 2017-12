Truls Vidnes fra AUF har på Si ;D 5. desember skrevet et svar til mitt innlegg om den kristne kulturarven. I innlegget mitt stilte jeg meg kritisk til at en skole i Skien slipper til et koranvers i julespillet av hensyn til elevene med minoritetsbakgrunn.

Jeg registrerer at Vidnes i sitt innlegg snakker særdeles lite om sin egen politikk og kun er ute etter å sette merkelapper på oss som vil ha en strengere innvandringspolitikk og bevare norsk verdier, tradisjoner og kultur.

Det skinner godt gjennom når han avslutter med å påstå at mitt innlegg bidrar til islamofobi. Hvordan han kommer frem til det, er for meg komplett uforståelig.

Seriøst, AUF: Har vi sunket helt ned på det nivået at vi som står opp for norske verdier og tradisjoner, skal bli stemplet som islamofobe?

Slike merkelapper AUF bruker om meningsmotstandere, vil naturligvis føre til at flere holder seg unna debatten. Dette er svært trist, og FpU kommer aldri til å akseptere at AUF forsøker å kvele debatten på denne måten.

Skaper motsetninger

Det er oppsiktsvekkende at Vidnes tar til orde for å tillate innhold fra koranen i vers i julespillet. Jeg synes dog ikke det er sjokkerende at AUF ønsker å rasere den norske kulturarven når vi ser hvilken uansvarlig innvandrings- og integreringspolitikk partiet har.

Dersom det er noe som skaper motsetninger mellom ulike grupper, er det nettopp naive politikere fra venstresiden. Gang på gang i norske kommuner ser vi eksempler på at flyktninger blir prioritert foran våre egne vanskeligstilte.

Vi har også sett enkelte kommuner som har gitt tilskudd til flyktninger for å ta førerkort. Dette er forskjellsbehandling som FpU aldri vil kunne stå inne for.

Det er nettopp slike ugjennomtenkte og naive tiltak i godhetens ånd som bidrar til hat og motsetninger mellom forskjellige grupper.

Ikke å stå opp for den kristne kulturarven og norske tradisjoner.

