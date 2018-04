Si ;D-innlegg får oppmerksomhet hele veien fra skolegården til Stortinget | Iver Daaland Åse

Torbjørn Røe Isaksen skriver 6. april i Morgenbladet om hvordan ungdomsdebatten kan bli begrensende. Jeg er på noen punkter svært uenig, og jeg mener Isaksen har misforstått poenget.

Det er forståelig at noen ungdomsarenaer kan virke som et lekedemokrati. Men fellestrekket jeg ser i ungdomsdebattspalter som Si ;D og lignende arenaer, er at de har en lavere terskel for å slippe til dem med litt mindre livserfaring i den offentlige debatten. Dette er en mulighet for oss som ikke bærer tittelen «professor», «direktør» eller «næringsminister» til å få uttale oss i samfunnsdebatten.

Det at aldersgrensen er 21 år, er en fin ting fordi det gir en prioritert plass til ungdoms meninger i en stor avis. Si ;D ligger sammen med resten av debattinnleggene både i papiravisen og på nett og er derfor like synlige. Og alle over 22 har jo mulighet til å svare i Det fossile hjørnet, som Isaksen selv har bevist. Så jeg vil oppfordre deg, Torbjørn Røe Isaksen, til å tenke på ungdomsdebatten som en vei inn i spotlighten, heller enn et lukket forum for leke-demokrati. For Si ;D-innleggene får oppmerksomhet hele veien fra skolegården til Stortinget.

Og det er utrolig flott å se at du engasjerer deg!

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

