For et år siden satt jeg meg på et fly til India i forbindelse med en studietur. Mine kommende klassekamerater og jeg flyttet inn i et primitivt hus midt i Pondicherry i India. Vi delte på rommene, sov i harde senger med sengetøy som alltid hadde flekker på seg, en stue med tremøbler og et lite kjøkken hvor det krydde av maur. Men så gikk vi ut på gaten. Der lå mennesker uten tak over hodet. Uten mat, uten vann. Uten et ben eller to. Og man innser at man har det ganske greit i den mørke og primitive leiligheten.

Jeg glemmer aldri da vi åpnet døra

På grunn av problemer med de lokale indiske myndighetene måtte studiet flyttes til Nepal. Vi bodde på et hotell. Jeg glemmer aldri det øyeblikket vi åpnet døren til hotellrommet. Vi hadde en stor seng med dyne og myke puter. Vi hadde air-condition. Vi hadde et fint bad. Det var rent.

Men så gikk vi ut i gatene i Kathmandu, med maske for munn og nese på grunn av alt støvet. Så restene etter jordskjelvet i 2015. Kjørte ut av hovedstaden, så enda mer skade. Lærte om hvordan kvinner blir satt i et skur oppe i fjellet når de menstruerer fordi de regnes som urene. Vi fikk vite at ikke alle overlever. At mange, særlig jenter, mangler skolegang og jobber hjemme hele livet.

Sobrina har ikke noe valg

Da jeg satt på flyet til Dubai fra Kathmandu, havnet jeg ved siden av ei jente fra Nepal, som het Sobrina. På et tidspunkt kom vi i prat. Det viste seg at hun var fra Pokhara hvor hun hadde bodd hele livet, men bare tilbrakt et år på skole. Hun kunne knapt lese og hadde ikke noe form for selvstendig liv. Hun ble giftet bort til en nepalesisk gutt. Jobbet for svigerforeldrene sine med å vaske og lage mat.

Her satt vi, to jenter med en aldersforskjell på bare fem år. Hun, stuck i et liv i hjemmet med mann og kanskje barn, med minimalt med muligheter til selvrealisering. Det er et liv jeg aldri kunne akseptert, men Sobrina har ikke noe valg.

Kjipt å være arbeidsledig i Norge sier du?

I Costa Rica, hvor jeg bodde i tre måneder, har de ikke de samme velferdsgodene som i Norge. Har du ikke jobb eller ikke kan jobbe, får du ikke penger. Enkelt og greit. Man må klare seg selv. Kjipt å være arbeidsledig i Norge, sier du? Helt enig! Men i Costa Rica er det rett og slett livsviktig å ha en jobb.

Jeg reiste gjennom Nicaragua da demonstrasjonene mot en ny pensjon- og skattereform startet i april. Regjeringen svarte med vold, og nå skal over 300 ha mistet livet i tillegg til at over 2000 er skadet. Tenk så heldige vi er som kan ytre fritt uten å bli møtt med vold. For oss i Norge regnes det som en selvfølge, men i store deler av verden er det ikke det.

Jeg reiste gjennom El Salvador, Honduras og Guatemala. I disse landene måtte vi ta ekstra forhåndsregler på grunn av gjengkriminalitet. Det skjer ting i Norge og, men det kan ikke sammenliknes med farene som truer i disse landene.

Se litt utenfor den lille boksen

Da jeg var liten sa pappa alltid: «Tenk på de sultne barna i Afrika». Det kan være en oppsiktsvekker å høre noen ganger, andre ganger irriterende. Vi kan ikke gå rundt og sammenlikne oss med alle andre hele tiden. Det vil alltid være noen som har det verre enn oss selv. Men noen ganger, når man graver seg ned i kjelleren over noe som virker helt forferdelig, så kan det være en ide å se litt utenfor den lille boksen. Å sette livet i perspektiv. Å tenke positivt.

Jeg lever i Norge. Jeg fikk en gullbillett i hånden den dagen jeg ble født. Hva har jeg gjort for å fortjene den gullbilletten? Ikke en dritt. Hva har Sobrina gjort for å fortjene å vokse opp i et land der kvinner har minimalt med muligheter? Ikke en dritt.