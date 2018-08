Dette er brillene mine. Ikke din underholdning på min bekostning! | Rikke Andersen

Dere lo av brillene mine fordi de var stygge. Jeg ba dere slutte. Dere sa jeg skulle ta operasjon om det var et så stort problem for meg at dere disset meg. Jeg dro på sykehuset på konsultasjon med landet beste øyekirurg. Hun lo. Øynene mine var så små at jeg ble blind om de prøvde.

Jeg gråt, for jeg kom til å leve i en gapestokk resten av livet. 17 år var nok fra før, nå var det frem til det eneste man er garantert her i livet – krukken med aske. Men selv etter det finnes det bilder, så teknisk sett ut i evigheten. Hadde dere ønsket det selv?

Nei, du kan ikke prøve dem

Det er et par med briller. Visste du ikke om konseptet briller før nå? Ja, de er rare. Ja, glassene er tykke. Men vet du hva? Jeg bryr meg ikke lenger, for de hjelper meg med å se. I hvert fall litt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Nei, du kan ikke prøve dem, for jeg stoler ikke nok på deg. Uten dem ser jeg ingen ting. For alt jeg vet, kan du ødelegge dem, og da får du en feit faktura i posten. Afaki-briller ligger ikke på tusenlappen. Du må femtendoble den prisen. Har lommeboken din lyst til det?

Skal det virkelig være sånn at alle skal være helt normale og penthouse-perfekte? Tenk så kjedelig det hadde vært. Men det virker sånn.

Vi ler av deg

Du har et atypisk utseende? La oss le. Du vil ikke drikke? Faren din var alkoholiker, men vi ler av deg likevel. Du tolket Necronomicon i oppgaven din? Vi ler så mye, du er sikkert sosiopat.

Du skal få si meningen din, men du må moderere sannheten av og til. Synes du hun foran deg er feit? Ikke si det rett opp i trynet hennes, du vet ikke hvordan hun tar det. Falsk latter er en forsvarsmekanisme, men plutselig har du en knekt nese.

Da nytter det ikke å rope Kafka, for det var din skyld.

Vi må rett og slett bli mer interessert i kunst, kunsten å gi faen i det som ikke er viktig.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Fikk du med deg disse gode innleggene?