Bestefaren min var en mann full av livsglede. Jeg husker fortsatt hvordan han en dag sa til meg at han ikke ønsket å ende sine dager som pleietrengende. Men det var akkurat det han gjorde. Han fikk slag og ble multihandikappet.

Jeg tør påstå at han fikk den verst tenkelige avslutningen på livet. Han trengte hjelp til absolutt alt, og ingen vet hvor klar eller fjern han var mentalt. Det er her det blir vanskelig.

Jeg var klart imot aktiv dødshjelp

For fire år siden var jeg klart imot aktiv dødshjelp. Det strider mot alle instinkter å ta et liv. Ja, selv hvis man kaller det et barmhjertighetsdrap.

Privat

Nå er temaet oppe til debatt igjen. Ingeborg Senneset skriver i Aftenposten 4. februar at «folket er for, legene er imot».

Jeg har mine grunner til å være sterkt imot. Men bestefars hjerte slo i nesten en uke uten mat og vann, med bare en svamp til å fukte leppene.

Hvordan kan det på noe som helst vis være humant? Har ikke mennesker rett til å bestemme over sitt eget liv?

Hadde han fått velge selv, tror jeg han ville valgt å avslutte livet før det gikk så langt. Dette er på den andre siden noe vi ikke kan vite for sikkert.

Jeg synes aktiv dødshjelp bør legaliseres, gitt at det settes enormt strenge krav, både til lege og pasient. Jeg vil at andre skal slippe å lide slik som bestefar gjorde.

Mange vanskelige spørsmål

Mennesker bør få en valgmulighet, og valget må tas mens man ennå er i stand til å ta det. Det er også viktig at legen får den samme valgmuligheten. Legene bør ha rett til å si nei like mye som de bør ha rett til å si ja.

Det finnes mange vanskelige spørsmål: Skal det være en aldersgrense? Er ikke et liv verdig uansett? Hva med dem som ikke vil være reflektert nok til å kunne ta valget selv? Hvordan skal for eksempel foreldre kunne ta et slikt valg for sitt syke barn, når tilstander kan endre seg? Hvordan skal man i så fall vite at man ikke trekker i avtrekkeren for fort?

Sakkyndige kan jo komme med en vurdering, men i all hovedsak finnes det ingen fasit.

Nettopp derfor høres det for meg riktig ut at et prinsipp om en aldersgrense bør stilles som krav. Enda en forutsetning bør være at pasienten selv skal være i stand til å kunne ta et slikt valg, og at ingen andre har tatt det for en.

Hva er det beste?

Ønsker vi ikke det beste for våre nærmeste? Jo, vil nok de fleste si. Men hva det «beste» innebærer, vil forbli subjektivt.

Én ting er sikkert: Ingen fortjener den avslutningen på livet som min kjære bestefar fikk. Han hadde fortjent så mye bedre.

Og når det finnes en løsning for å slippe unna smerten og lidelsen litt raskere, hvorfor skal man ikke da legalisere det?

