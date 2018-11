I helgen samlet tusenvis av demonstranter seg foran Eidsvolls plass for å protestere mot innstramninger i abortloven.

Bakgrunnen er at at statsminister Erna Solberg har åpnet opp for å diskutere endringer i abortloven for å få KrF med på laget.

I forkant av demonstrasjonen skrev en rekke medier om at arrangørene bak markeringen, Kvinnegruppa Ottar hadde «nektet mannlige politikere å tale».

Menn ikke uønsket

En av dem som fikk merke dette forbudet, var Venstres ordførerkandidat i Stavanger, Jan Erik Søndeland.

Aftenposten

I et intervju med NRK reagerer ordførerkandidaten på at han ikke fikk lov til å tale og mener det først og fremst skyldes at han er mann.

Videre sier han at også menn bør få lov til å kunne være med å kjempe denne kampen, og at «de burde være glad for at vi vil være med».

Det skal understrekes at jeg ikke er noen tilhenger av Kvinnegruppa Ottar.

Jeg har særlig reagert på hvordan Kvinnegruppa Ottar har ekskludert marginaliserte grupper fra 8. mars-markeringer.

Jeg føler likevel et behov for å ta kvinnegruppene i forsvar for å nyansere debatten.

Det er ingen som har gitt uttrykk for at menn er uønsket og ikke får lov til å ta del i demonstrasjonene. Tvert imot er det ved flere anledninger blitt understreket at denne frihetskampen er noe alle bør være opptatt av, menn så vel som kvinner.

Det eneste som ble uttrykt fra arrangørenes side, var et ønske om at kvinner skulle tale, siden debatten i utgangspunktet handler om deres kropp.

Samtidig skal det også påpekes at det ved flere av markeringene var menn som holdt appell, deriblant markeringene i Kristiansand og Drammen.

Avsporing av debatten

Å gjøre debatten om til at menn ikke får lov til å kjempe mot endringer i abortloven, er en avsporing fra det debatten i virkeligheten dreier seg om: kvinners rett til selvbestemt abort.

At jeg som mann ikke skulle få lov til å holde appell under en markering om abort, bryr jeg meg fint lite om.

Det skulle bare mangle at det er en klar overvekt av kvinner på talerstolen.

Historien har vist oss at det først og fremst er kvinner som Katti Anker Møller og Grethe Irvoll som har stått på barrikadene og kjempet for å lovfeste retten til selvbestemt abort.

Så la nå for guds skyld kvinnene komme til orde og kreve sin rett, uten at det skal bli gjort om til en debatt om hvem som kommer til orde.

Vi menn kan fint støtte våre medsøstre ved å gå i demonstrasjonstog og skrive leserinnlegg.

Å skulle holde appell er da ingen menneskerett. Noen ganger kan det være greit at vi menn heier fra sidelinjen og tar litt mindre plass, uten at det nødvendigvis betyr at vi er uønsket.

