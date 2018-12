Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Herman Dahl (16) er skuespiller, youtuber og influenser.

– Du har allerede hatt suksess som skuespiller, youtuber og influenser: hvordan har du jobbet for å oppnå så mye i så ung alder?

– For min del har det handlet om å takke ja til muligheter, være engasjert i arbeidet man gjør og bruke mye tid på det.

– Tenker du over at du er et forbilde for andre, og hvordan påvirker det deg?

– Det er sjelden jeg tenker på meg selv som et forbilde, men det å nå ut til så mange barn og ungdom, er jo helt klart et ansvar.

– Hva er ditt mål for fremtiden?

– Å ikke ende opp på gaten … Hehe, nei da. Men målet mitt er at jeg kan jobbe med noe som gir meg glede! Noe som gir meg glede nå, er det å lage innhold som kan underholde og bety noe.

– Hva er dine beste tips til å gjøre ungdomstiden så fin som mulig?

– Prøv å finne en balanse mellom skole, hobby, venner og søvn. Det er ikke lett, men handler om hva du vil prioritere. Et tips fra meg er å ta seg pauser. Hvis du har en hobby som du vil holde på med videre, er det kjipt å ha brent seg ut i ung alder.

– Hva er det beste valget du har tatt så langt i livet?

100 prosent å bli med i dramaserien Jenter som gikk på NRK Super! Dette ga meg mulighet til å utforske skuespill og se hvordan man jobber i en ordentlig produksjon. Og ikke minst ga det meg et publikum. Jeg klarer egentlig ikke å se for meg hvor jeg ville vært i dag uten Jenter.

– Hva er det verste valget du har tatt?

– Hmm, å si at jeg aldri skulle dabbe mer foran 45.000 tilskuere på Oslo Sommertid …