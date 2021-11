Vi er krystallklare. Fraværsgrensen skal vekk!

Henrik van der Hoeven (17) Fylkesstyremedlem, AUF i Rogaland

Én time siden

Fraværsgrensen er urettferdig, rigid, og den fjerner tillit, skriver Henrik van der Hoeven (17), fylkesstyremedlem i AUF Rogaland.

Det er ikke mye som skal til før man stryker i ett fag på videregående.

Karoline Torkildsen hamrer i Aftenposten 8. november løs mot den midlertidige opphevingen av fraværsgrensen. Torkildsen er styremedlem i Norsk Lektorlag, så det er underlig hvor mye hun har misforstått.

Unntakene som har vært tidligere i pandemien, tilbakeføres. Disse unntakene sier at elevene ikke trenger legeerklæring, men at egenmelding eller melding fra foresatte er nok for å dokumentere fraværet.

Ved alt annet udokumentert fravær gjelder fortsatt fraværsgrensen på 10 prosent. Dette betyr at elever ikke «kan bli under dynen», for å bruke Torkildsens ord.

Misforstår fraværsgrensen

Torkildsen skriver at norske elever går 190 dager på skolen, og at 10 prosent fravær tilsvarer 19 dager fravær. Igjen misforstår hun.

Det er ikke snakk om 10 prosent fravær totalt. Det er derimot snakk om 10 prosent fagfravær. Det vil si at i fag som kroppsøving, hvor man har 56 fagtimer i året, så er 5,6 timer fravær nok til å miste karakter i faget.

Vi som opplever fraværsgrensen, ser hvor urettferdig den er. Vi ser hvordan den presser de svakeste elevene ut av skolen og hvor rigid den er. Den legger også mye press på fastlegene og gir lite tillit til lærere, elever og foresatte.

Hører på erfaringer

Torkildsen mener at vi i Arbeiderpartiet «bruker elever som ideologiske prøvekaniner». Igjen serverer hun en misforståelse. Det stemmer ikke. Vi bruker erfaringer og tilbakemeldinger som vår viktigste kilde.

Erfaringene viser at fraværsgrensen har ødelagt noe av den tilliten som før var mellom skolen og elevene. Å fjerne fraværsgrensen vil gi økt tillit til elever, lærere og foresatte.

Fraværsgrensen er urettferdig og rigid, og den fjerner tillit. Derfor er vi i AUF krystallklare. Fraværsgrensen skal bort, og den skal erstattes med mer rettferdige og mindre rigide fraværsregler.

