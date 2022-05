Det ligger utrolig mye læring i de estetiske fagene

Tonje Brenna Kunnskapsminister (Ap)

Nå nettopp

Vil vil finne ut hvordan elevene kan trives bedre på 5.-10. trinn, skriver kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)

Vi ser at elever er stresset og gruer seg til å gå på skolen. Det vil vi gjøre noe med.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Kjære Nina,

Tusen takk for et kjempefint innlegg på Si ;D 18. mai om betydningen av de estetiske fagene i skolen!

Jeg er helt enig med deg – det ligger utrolig mye læring og mange muligheter i de estetiske fagene. I de estetiske fagene får dere skape noe og uttrykke dere, men dere løser også praktiske utfordringer. Da må man velge mellom ulike løsninger for å sette planen ut i livet. Det ligger det enormt mye læring i.

Stortingsmelding på gang

Denne regjeringen vil at skolen skal bli mer praktisk og variert, og vi vil styrke de praktiske og estetiske fagene. Nå jobber vi med en stortingsmelding om ungdomsskolen og 5-7. trinn, som blant annet skal handle om dette.

Vi ser at elever er stresset, mange kjeder seg og gruer seg til å gå på skolen. Derfor vil jeg snakke med elever, foreldre, lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen. Sammen skal vi finne flere svar på hvordan vi på best mulig måte kan bidra til at elevene får jobbe mer praktisk og variert og lære mer og trives bedre på 5.-10. trinn.

Fakta Estetiske fag Estetiske fag brukes ofte om kreative fag som billedkunst og forskjellige formgivningsfag. De kan også omfatte dans, teater, kunsthistorie, skjønnlitteratur og lignende. Kilde: Wikipedia Vis mer

Så skjer det heldigvis mange ting allerede. Skolene har nettopp fått nye læreplaner som gir flere muligheter for mer praktisk og utforskende undervisning i skolen. De mulighetene vil vi at lærerne skal bruke. Men vi må se om det er endringer vi må gjøre, sånn at dette blir lettere for skolene å gjennomføre i praksis.

Flere lærere med videreutdanning

Vi vil også at flere lærere skal ta videreutdanning innen praktiske og estetiske fag. I år er det flere lærere enn noensinne som tar videreutdanning i disse fagene. Det er jeg veldig glad for!

Skolen skal være et sted for alle – uavhengig av på hvilken måte du lærer best på. Jeg gleder meg til å jobbe for det, sammen med alle dere.

Les også Hvorfor nedprioriteres de estetiske fagene?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!