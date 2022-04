Spiller det noen rolle at regjeringen beklager? Ja, det gjør det.

Julian Slettaøien (21) Sosionomstudent

– Jeg beklager at Norge ga uttrykk for at man ikke aksepterte skeiv kjærlighet, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) onsdag.

Det var både riktig og viktig – av flere grunner.

Anledningen er at det er 50 år siden paragrafen i straffeloven som forbød seksuell omgang mellom menn, ble opphevet. I perioden 1902 til 1950 ble 119 menn dømt og straffeforfulgt for seksuell omgang med andre menn.

I kommentarfeltene til flere aviser var det mange regnbueflagg-emojier etter Støres tale. Men alle var ikke like begeistret for unnskyldningen. Flere satte spørsmålstegn ved poenget med regjeringens offentlige unnskyldning – for spiller den noen rolle?

Ja, det gjør den.

Ulovlig kjærlighet

I 1972 ble homofili ikke lenger definert som en straffbar handling. Homofili var fortsatt regnet som en psykisk lidelse frem til 1977. Ikke før i 2009 ble ekteskap mellom to av samme kjønn sidestilt med ekteskap mellom mann og kvinne. I et historisk perspektiv er dette fortsatt i nyere tid.

Min besteforeldregenerasjon vokste opp med at homofili både var straffbart og en psykisk lidelse. Slik var det i lovverket ikke bare i barndommen deres, men frem til voksen alder.

Julian Slettaøien (21).

Fortsatt straffbart

Jeg tror dessverre minoriteter alltid vil møte en viss motstand eller hat. Det gjør

det desto viktigere at regjeringen går ut og beklager landets tidligere praksis.

Et annet argument er at ingen er fri før alle er fri. Det er fortsatt ulovlig å være homofil i 68 land. Straffene varierer fra bøter og fengselsstraff til dødsstraff.

Selv i vår egen bakgård vedtas det stadig politikk som har negativ effekt på LHTB+-personer. Eksempelvis ble det i Russland i 2013 vedtatt et forbudt mot å snakke positivt om LHTB+-personer til mindreårige.

Her i Norge eksisterer det også hatkriminalitet rettet mot LHBT+-personer. I 2020 var 16 prosent av all hatkriminalitet som ble anmeldt i Oslo politidistrikt, knyttet til seksuell legning.

Retten til å elske

Det var både riktig og viktig av regjeringen å komme med en offisiell beklagelse til skeive.

Holdninger endrer seg ikke raskt. Det krever årevis med omstilling. Det å ta et oppgjør med fortiden og erkjenne at det som ble gjort, var galt, er i mine øyne en viktig måte å stå opp for en av de mest grunnleggende menneskerettighetene som finnes – retten til å elske den man vil.

For å sitere den avdøde homorettighetsforkjemperen Kim Friele:

«Hvis du vet hva kjærlighet er, vet du umiddelbart at den ikke er farlig.»

