Christopher Borchgrevink Warberg 15 år

Snart tre år på ungdomsskolen under en pandemi kan lede til enormt press når eksamen nærmer seg, mener innleggsforfatteren.

Kontrastene mellom «gode» og «dårlige» elever er blitt større.

Aftenpostens kommentator Therese Sollien mener at Utdanningsdirektoratets anbefaling om å avlyse eksamen nå som vi har grønt nivå, er «absurd».

Sollien skriver at det ikke er en «manko på sysler som konkurrer om en ungdoms oppmerksomhet. Trening, kjærester, Playstation og venner kan være mer tiltalende enn pugging og skolearbeid».

Jeg føler hun tar litt for lett på debatten.

Christopher Borchgrevink Warberg (15) advarer om økte forskjeller blant elever.

Vi skoleelever opplever ulik mengde press fra skolen. Personlig opplever jeg ikke mye, men jeg kjenner en god del som opplever det veldig. Så jeg er ikke for eller imot å avlyse eksamen, men jeg skriver dette for mine medelever.

Det at vi har hatt snart tre år på ungdomsskolen under koronaen, med liten erfaring, ikke nok lærere, for mange vikarer og ikke nok generell kunnskap kan lede til enormt press når eksamen nærmer seg.

Å avlyse eksamen kan fjerne angst og press og gi en lettelse for majoriteten av elever. Det er jo ikke rart at man bruker den tiden til noe man føler seg knyttet til, som «venner, kjærester eller en Playstation».

Et annet argument for at eksamen ble avlyst i fjor, var at storbyer som Oslo, har vært spesielt hardt rammet av tiltak enn andre deler av landet. Dette kunne da gi et urettferdig utslag. Solliens motargument var at «sensoren som sitter med rettebunkene, sitter ikke og retter hele landets besvarelser. Alle som har rettet oppgaver, er kjent med fenomenet «normalfordeling».

Problemet med «normalfordeling» under pandemien er hvordan elever har jobbet med pensum. Kontrastene mellom «gode» og «dårlige» elever er blitt større. Under eksamen er det høyst sannsynlig at dårligere elever har slitt enda mer enn normalt, mens de gode har holdt seg oppe. Dermed er en statisk karakterinndeling veldig urettferdig.

Til slutt: Sollien mener elevene burde kreve bedre opplæring istedenfor avlyst eksamen. Er det et godt argument? Foreslår du at læreren skal gi oss all den tapte kunnskapen fra mer enn to år på under tre måneder?

