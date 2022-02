Gaza-barn skriker, men hvem hører?

Sara Abu Mustafa 16 år

Bildet er tatt fra nabolaget Al-Baali nord på Gazastripen. Stedet er tidligere blitt svært hardt rammet.

Skrikene er ikke kun metaforsike.

Barna i Gaza går ikke gjennom en barndom, men en lærdom.

De må bli «voksne» i en alder fem år. I den alderen skal barnet leke, ikke høre på krigsfly i luften og bombelyder.

I en alder av åtte skal barnet på skolen, ikke måtte være hjemme på grunn av bombing.

Et sivilt skrik er blitt skreket igjen, igjen og igjen. Men når skal verden høre?

Traumatiserende

Et barn på 13 år i Gaza har gjennomlevd flere kriger. Dette er ikke «bare» kriger, men også traumatiserende hendelser for barn.

Forestill deg å komme tilbake på skolen etter krigen. Der ser du at klassekameraten din ikke er til stede. Ikke neste dagen heller. Klassekameraten kommer aldri igjen til å sitte ved pulten sin. Dette er en realitet for barn i Gaza.

Under krigen går mange liv tapt. For eksempel foreldrene til barnet. Tanken om at du mistet en nær relasjon på grunn av krig gir deg ingen annen mulighet enn å vokse opp. Hvor mange kriger må barnet gjennomgå for at verden skal høre?

Bombelyden stanset leken

Deler av oppveksten min var i Gaza. Vi barna gjorde alltid det beste ut av situasjonen. I en periode var situasjonen så ille at skolene ble stengt ned i tre måneder. Barna samlet seg og lekte med klinkekuler. Leken tok alltid brått slutt når vi hørte en bombelyd.

Da løp alle redde tilbake til vårt eget hus. Dagen etter møttes vi igjen. Denne gangen gikk vi ikke lenger enn til hagen. Etter hvert møttes vi kun inne. Dette for å unngå å høre krigsflyene i luften og bombelyder. Enda en konstant påminnelse på utrygghet.

Når skal verden høre?

«Du har fem minutter på å komme deg ut av huset før det blir bombet.»

Dette er en vanlig melding som bosatte i Gaza kan få av det israelske militæret under opprør. Hvor langt skal det barnet med resten av familien klare å komme seg?

Barnet rekker kanskje å komme seg langt nok unna, men huset er borte. Barnet overlevde angrepet, men overlever det traumatiseringen?

Verden må høre nå!

