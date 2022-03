De høye drivstoffprisene gjør at flere unge blir mer usosiale

Edvard Ek-Stenmo (16) Moss

Nå nettopp

Edvard Ek-Stenmo (16) må ofte sette seg på mopeden når han skal treffe venner.

Ungdomstiden skal brukes på venner.

Drivstoffpriser påvirker meg som ungdom. Jeg tenker innimellom på om jeg skal la være å dra ut med venner fordi jeg da må fylle tanken oftere.

Jeg kjører moped, og det koser jeg meg veldig med. Men når drivstoffprisene blir nærmere 30 kroner literen, så er det litt vanskelig å nyte friheten.

Mindre sosial

Prisene er nesten alltid tema i samtalene på skolen. Man kan selvsagt si at våre bekymringer om drivstoffpriser er uvesentlige når man vet at utenfor Norges grenser er unge på flukt. Men her i Norge gjør drivstoffprisene det vanskeligere å være ung for mange.

Jeg kjenner folk som er blitt mer usosial på grunn av de høye prisene, og det er trist.

Jeg forstår at det kanskje er mange unge som tenker: «Hvorfor ikke bare ta bussen? Hvorfor ikke bare kjøre kollektivt?»

Det er fordi jeg, som mange andre, bor langt unna busstopp. Det tar derfor mye tid bare å komme seg til bussen. Tid som kunne blitt brukt på å være sammen med venner.

Sett ned prisene

Etter at jeg startet på videregående, er vennegjengen blitt større, og mange av vennene bor lenger unna. Drivstoffprisene begrenser hvor mye jeg er med dem.

Jeg skjønner at dette er vanskelig å løse, og det kommer nok ikke til å endre seg med det første. Men jeg håper at prisene går tilbake til normalen snart. Vi skal slippe å stresse med om vi har råd til å være med venner.

