Diskusjonen om alkoholkultur må være redelig

Naja Amanda Lynge Møretrø Leder i Changemaker

Nå nettopp

Fremstillingene Halderaker gjør i innlegget sitt, stemmer ikke overens med virkeligheten i Changemaker, skriver Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker.

«Orgpils» er på ingen måte et offisielt Changemaker-arrangement.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et innlegg i Aftenposten Si ;D 5. april skriver Ingvild Halderaker om hvordan hun mener ungdomsorganisasjoner velger alkohol fremfor inkludering. Som eksempel trekker hun frem en invitasjon til «orgpils», som hun har fått fra oss. Dette er et privat Facebook-arrangement, hvor medlemmer av ungdomsorganisasjoner over 18 år kan møtes og drikke øl.

Først og fremst vil jeg si tusen takk til Halderaker som tar opp et viktig tema.

Politikken i sentrum

Det er helt essensielt at alle føler seg trygge og inkludert på arrangementer i ungdomsorganisasjoner. Min erfaring fra organisasjonslivet er heldigvis at alle ungdomsorganisasjoner har et stort fokus på nettopp dette.

Vi er opptatt av at arrangementene våre skal være inkluderende for alle. Derfor står det i vedtektene våre at «det er alkohol- og rusmiddelforbud på alle arrangementer i Changemaker-regi».

Dette gjelder også arrangementer der alle er over 18 år. Vi vil skape arenaer der politikken er i sentrum.

«Orgpils» er på ingen måte et offisielt Changemaker-arrangement. Det er en sosial, privat samling for folk over 18 år i ungdomsorganisasjonsmiljøet, som blir arrangert et par ganger i året. Hvem som inviterer til det, varierer.

Fot i bakken

I Changemaker har vi årlig flere titalls arrangementer som er alkoholfrie og åpne for alle. Fremstillingene Halderaker gjør i innlegget sitt, stemmer dermed ikke overens med virkeligheten i Changemaker.

Når det er sagt, har vi alle godt av å ta en fot i bakken på dette området. Derfor er Changemaker en Trygg!-organisasjon. Trygg! er en veileder utviklet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Den skal bidra til at alle føler seg trygge, ivaretatt og inkludert.

Ungdomsorganisasjoner kan alltid gjøre mer for at alle skal bli inkludert. Men det er viktig at vi holder argumentasjonen og fremstillingen av ulike organisasjoner redelig.

