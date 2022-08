Jeg frykter Andrew Tate bare er starten. Sexistisk propaganda truer unge gutters kvinnesyn.

Live Aksnessæther 17 år

At én mann har disse ideene, er ikke så farlig. Men når de begynner å spre seg, begynner det å bli farlig, skriver debattanten om Andrew Tate (bildet).

Det er skremmende å vokse opp i et samfunn hvor en ideologi som degraderer kvinner, blir spredt overalt på internett.

Kvinnesynet i Norge er blant de beste i verden, men trues stadig av sosiale medier. De siste par månedene har sosiale medier vært bombardert av giftig maskulinitet og mannssjåvinisme, med Andrew Tate som en ledende figur. Har feminisme gått ut på dato?

Tate har tatt internett med storm med sine kontroversielle meninger. På Twitter har han uttalt at kvinner er menns fysiske og økonomiske eiendom, og at en kvinne selv er ansvarlig hvis hun blir voldtatt.

Om Tate gjør dette for penger eller ideologisk overbevisning, er vanskelig å si, men det spiller heller ingen rolle. At én mann har disse ideene, er ikke så farlig, men når de begynner å spre seg og unge, naive gutter får daglig input av sexistisk propaganda, da begynner det å bli farlig.

Fakta Dette er saken Andrew Tate er en amerikansk-britisk influencer som er blitt kalt «internetts farligste mann». Det er spesielt Tates kvinnefiendtlige utsagn som har spredt seg som ild i tørt gress.

Ifølge Tiktok er Norge på 4. plass blant landene der videoer av Andrew Tate er mest populære.

Tate blir etterforsket i Storbritannia for voldtekt, men bor i Romania. I april i år startet rumenske myndigheter en etterforskning av om Tate er involvert i trafficking av unge kvinner.

Nylig ble han kastet ut av Facebook, Instagram, Tiktok og Youtube på grunn av brudd på deres retningslinjer. Vis mer

Mange fanprofiler

Tate er blitt utestengt fra Facebook, Instagram, Twitter og Tiktok, men likevel florerer meningene hans overalt. Emneknaggen #andrewtate har 15,1 milliarder visninger på underholdningsappen Tiktok (29. august), og det finnes flust av fanprofiler med titusener av følgere.

Jeg vil tro at de fleste som leser og hører meningene hans, er enige om at det meste er fullstendig på jordet. Men når hjernen til unge mennesker konstant bombarderes med slik propaganda, normaliseres det, og noen kan begynne å tro på det.

Jeg syns det er skremmende å vokse opp som jente, snart kvinne, i et samfunn hvor en ideologi som degraderer og objektiverer kvinner, blir spredt og fremmet overalt på internett.

Sommerfugleffekt

Tate er et livsfarlig forbilde som har tjent seg søkkrik på kvinneundertrykkelse, og jeg frykter det kan gi ungdom lignende forretningsideer. For eksempel har vi tidligere «Ex on the beach»-deltager Emad Nayab på Tiktok og Snapchat, som sier til NRK at han gjerne vil bli omtalt som «norske Andrew Tate».

Jeg frykter det er en sommerfugleffekt vi er i ferd med å bli vitne til: Tjen deg rik og berømt på radikale, kontroversielle og sexistiske meninger.

Jeg er overhodet ikke anti-menn eller imot maskulinitet. Men Tate har åpenbart et feilaktig verdensbilde, hvor han ser på det mannlige kjønnet som «det bedre» og med størst verdi. Da blir jeg forbannet.

Det er klart at ytringsfrihet er både viktig og nødvendig for et fungerende demokratisk samfunn. Men når denne friheten beveger seg i retning av ekstrem diskriminering og det blir et spørsmål om menneskeverd, da går det for langt.

Provoserende feminisme

Jeg er feminist. Og ved å si de ordene blir jeg umiddelbart møtt med store fordommer. Noen blir nærmest provosert.

Feminisme handler ikke om at kvinner skal ha all makt. Det handler ikke om at kvinner skal forskjellsbehandles til fordel for sitt kjønn. Feminisme handler om fullstendig likestilling.

Det betyr ikke bare like muligheter for arbeid, lønn og fritidstilbud. Likestilling handler også om hvilke holdninger vi har til kjønnene, hvordan vi snakker om hverandre, og gjensidig respekt.

Moderne feminisme er blitt stigmatisert så til de grader, og noen klarer ikke lenger skille mellom en feminist og en sjåvinist.

Feminisme har ikke en utløpsdato, og vi trenger det mer enn på lenge for å bekjempe sexistisk propaganda fra Andrew Tate, Emad Nayab og dessverre mange, mange flere.

