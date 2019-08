Svar til Ragnhild Hovdas innlegg «Noe er galt når bussturen hjem koster mer enn en tur til London»:

Takk for at du velger ekspressbussen hjem til Telemark selv om du synes det er dyrt. Ekspressbussen er ofte eneste kollektivtilbud på lengre strekninger og er et viktig tilbud til studenter, de som skal på fritidsreiser, og andre som vil reise miljøvennlig.

Billettinntektene går til å lønne bussjåføren og drifte bussen slik at du og andre reisende får en trygg og behagelig reise. Det er ingen skattepenger som går til å støtte dette kollektivtilbudet, slik det er for lokalbusser og tog.

Hvis billetten på ekspressbussen koster 100 kroner, går 12 kroner til å betale merverdiavgift til staten. Nå har et ekspertutvalg foreslått at 25 kroner skal gå til slik avgift.

Politikerne bør heller fjerne merverdiavgiften på bussbillettene. Da ville det blitt rimeligere og bedre for alle som velger å reise kollektivt.

Jeg håper du fortsetter å bruke ekspressbussen slik at tilbudet kan fortsette. Bestiller du på nett neste gang, får du den rimeligste billetten.

Mer om samme tema:

13–21 år? Vil du gjøre som Ragnhild Hovda og skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.