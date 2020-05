2020 er året som markerer 75 år siden slutten av 2. verdenskrig og holocaust. Nå er det tre generasjoner siden 8. mai 1945, da nordmenn kunne gå ut i gatene og kjenne frihet.

Denne dagen som er så viktig i vår historie, bør vi som er unge i dag ha et forhold til.

Jeg lærte ikke nok om holocaust i historiebøkene på skolen. Og jeg er redd for at det som skjedde i fangeleirene, blir borte for de yngre generasjonene og ikke minst dem etter meg.

Det er et vanskelig tema for mange å snakke om holocaust fordi det er en grusom sannhet. Nettopp derfor er det viktig at vi fortsetter å minnes, slik at det aldri skal kunne skje med noen igjen.

Vi må ikke glemme

Det er viktig å vise hvor fort et land kan endre ideologi slik at det spinner ut av kontroll, og holocaust er et ekstremt eksempel.

Om holocaust blir glemt, vil vi ikke forstå alvoret i det, og da vil det kunne skje igjen. Dette gjelder ikke bare jødenes skjebne i holocaust og min families historie, men andre forferdelige folkemord som har skjedd og fremdeles skjer. Det sies at ved å glemme vår historie, er vi dømt til å begå de samme feilene på nytt. Derfor er vi nødt til å fortelle, om og om igjen.

Når det nå er gått 75 år, kjenner jeg likevel på det som skjedde under holocaust. Ikke alle har kjent forfølgelsen like tett på kroppen, men jeg kjenner likevel mange som har det. Jeg tilhører fremdeles en minoritet, men takket være friheten jeg har, kan jeg vil være med på å minske negative holdninger rundt jøder.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Bekymret for høyreekstremisme

De aller fleste ungdommer i Norge vil aldri oppleve krig, og det skal vi være veldig glade for.

Men freden kommer ikke av seg selv. Den krever kunnskap om hva høyreekstremisme fører til og engasjement for demokratiet vårt. Ifølge PST har trusselen fra høyreekstreme i Norge utviklet seg i negativ retning i løpet av 2019. Og halvt amerikansk som jeg er, bekymrer jeg meg for høyreekstremismens fremmarsj også i USA.

Krisetider som den vi er inne i nå, kan avle frem ekstreme holdninger og desperasjon. Derfor er det som skjedde under holocaust, fortsatt relevant og gir oss viktig kunnskap. Derfor må vi aldri glemme.

