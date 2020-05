7. mai sa Frp-politiker Helge André Njåstad til NRK at «tar man en flytur over Norge, ser man jo at hvis det er et land som har masse urørt natur, så er det Norge».

Det blir litt som å si: «Jeg kjenner ingen som har korona, så jeg tror ikke på at det finnes.» Rett under Njåstads sitat i NRK-saken ser leseren et kart over landet vårt. Der er det åpenbart for enhver at villmarken nesten er forsvunnet siden 1900. Videre i artikkelen står det at Njåstad «fnyser av forskerne og ekspertene sine advarsler om at norsk natur forsvinner bit for bit».

Slipper unna

Jeg er lei av at voksne mennesker, til og med politikere, slipper så lett unna med å ignorere det ekspertene sier. Vi står overfor både en natur- og klimakrise med langt større konsekvenser enn korona.

At politikerne har reagert så sterkt på korona, men er så langt fra å gjøre nok når det kommer til klima og natur, er et paradoks.

For oss unge er det virkelig trist å se hvordan norske politikere gang på gang ikke tar vår fremtid på alvor.

Vendepunkt i norsk politikk

Vær så snill, ta dere sammen, og gjør noe med problemene. Koronakrisen har vist oss hvor sårbare vi er – til og med vi i rike Norge. Jeg håper at dette blir et vendepunkt i norsk politikk. Hvis vi ikke har forstått viktigheten av å lytte til ekspertenes råd nå, vet jeg virkelig ikke hva som skal til.

Så kjære politikere: Ikke glem at dere for hver eneste oljelisens som deles ut, bidrar til å øke klimakrisen, eller at det er deres barn som må leve med konsekvensene av valgene dere tar på jobb. Ikke glem at vi har ti år på oss før klimaforandringene blir irreversible.

Selv om det virker utenkelig for de fleste, er faktumet at til og med vi privilegerte nordmenn vil rammes hardt av konsekvensene dersom dere ikke begynner å ta forskning på alvor.

